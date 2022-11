Chanel se une a Shakira, Dua Lipa e Ibai Llanos: "Yo tampoco voy a ir a Qatar"

La cantante, que pone voz a la canción oficial de la selección española en el Mundial, se ha mostrado tajante al ser preguntada por el tema

Chanel Terrero se muestra muy tajante a la hora de desvelar si estará en Qatar con motivo del Mundial de fútbol. La representante de España en Eurovisión 2022 ha asegurado que no viajará al país árabe, sumándose a otros artistas como Shakira, Rod Stewart y Dua Lipa, entre otros.

"Shakira al final no va al Mundial, precisamente, porque no se respetan los derechos de las mujeres. ¿Qué te parece?", le preguntó una reportera a la artista en la alfombra roja de los Premios GQ 2022. "Me parece que estoy de acuerdo con ella. Yo tampoco voy a ir a Qatar por el mismo motivo", contestó Chanel.

👉🏼@ChanelTerrero lo deja claro: “No voy a ir a Qatar”.



La decisión de la artista se suma a la de otros cantantes que han renunciado ir a Qatar, por el #MundialQatar2022, al ser un país que viola los derechos humanos.

Chapó👏🏼pic.twitter.com/1RKAbtahBh — El Chico Comenta (@ElChicoComenta) 18 de noviembre de 2022

Desde que se diese a conocer que 'TOKE', su segundo single, sería la canción de TVE y la selección española en el Mundial, Chanel siempre ha sido muy contundente cuando le han preguntado al respecto de Qatar, país que vulnera los derechos humanos, especialmente de mujeres y personas LGTBIQ+, colectivo del que dijo que estaría orgullosa de llevar su bandera en un brazalete: "Tengo muy claros mis principios".

A lo largo de los últimos días, numerosos artistas se han mostrado contrario a actuar en Qatar dentro del marco del Mundial de fútbol. "Espero visitar Qatar cuando haya cumplido todas las promesas sobre derechos humanos que hizo cuando se ganó el derecho a organizar el Mundial", afirmó Dua Lipa en su perfil oficial de Instagram hace unos días tras los crecientes rumores sobre su presencia en la gala inaugural.

El mundo de las redes también han dado la espalda a este Mundial organizado por Qatar. Influencers como Ibai Llanos también han mostrado su negativa a viajar hasta el país árabe para crear contenido: "Me surgió la oportunidad de ir en el avión de la Selección española de fútbol y bueno, iba a grabar contenido, no iba a hacer directos, sino que iba a grabar contenidos, pero no me sale de los cojones y no lo voy a hacer. Tomé la decisión ya hace semanas, no es que la haya tomado hoy. No lo voy a hacer".

Durante una de sus últimas retransmisiones, Ibai habló de la “presión” de diferentes ámbitos que hay sobre la competición, también sobre los propios jugadores, poniendo un claro ejemplo: "Se niega un Mbappé a ir al Mundial y no sé a ese chaval lo que le pueden llegar a hacer"

"¿Sabéis la cantidad de sponsors, de pasta, de blanqueamiento hacia Qatar que hay puesto en el Mundial? Se niega a ir un Mbappé de la vida y sinceramente no sé qué ocurre, pero me estoy imaginando cosas turbias. Piensa mal y acertarás”, comentó el comunicador.