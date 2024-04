Arturo Valls frena en seco a Pablo Motos en 'El Hormiguero': "¿No hay otro tema?"

'El Hormiguero' es un talk show televisivo muy famoso tanto a nivel nacional como internacional. Su primera emisión fue en 2006, y desde entonces sigue siendo uno de los líderes en la parrilla de televisión. Se puede disfrutar de él de lunes a jueves a las 21:45 horas en Antena 3.

El programa está dirigido y presentado por Pablo Motos, acompañado de Trancas y Barrancas, dos muñecos hormiga a las que dan vida Juan Ibáñez y Damián Mollá. No solamente eso, y es que además de los invitados de lujo que recibe cada día (actores, cantantes, políticos...), también hay espacio para colaboradores como 'El Monaguillo', Jorge Marrón o Tamara Falcó, entre otros.

El miércoles acudió al plató de 'El Hormiguero', Arturo Valls. El valenciano presentó su nuevo programa 'El 1%', en el que 100 concursantes tienen que ir resolviendo preguntas para alcanzar el premio final, que puede valer hasta 100.000 euros.

En un momento de la entrevista, Motos le preguntó si ya se había cambiado de casa, algo que incómodo a Valls: "Mmm, no. ¿No hay otro tema? ¿No podemos hablar de otra cosa?".

El presentador de 'El Hormiguero' se justificó diciendo que le habían explicado que cuando algún albañil le pone pegas, "después de venir de Egipto...", algo que Arturo Valls cortó: "Te he dicho lo de cambiar de tema, porque estas obras se eternizan. Todavía no he podido ir a la casa nueva".

Sin embargo, el expresentador de 'Ahora Caigo' explicó que cuando va a algún albañil, le dice lo que quiere y le contesta que no lo puede hacer, replica claramente: "Vamos a ver, vengo de ver las pirámides de Egipto, ¿qué me estás contando? Si ellos pudieron tú también".