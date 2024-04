Ana Peleteiro se sincera con Pablo Motos en 'El Hormiguero': "No me gusta hablar de este tema"

El Hormiguero' es un talk show televisivo muy famoso tanto a nivel nacional como internacional. Su primera emisión fue en 2006, y desde entonces sigue siendo uno de los líderes en la parrilla de televisión. Se puede disfrutar de él de lunes a jueves a las 21:45 horas en Antena 3.

El programa está dirigido y presentado por Pablo Motos, acompañado de Trancas y Barrancas, dos muñecos hormiga a las que dan vida Juan Ibáñez y Damián Mollá. No solamente eso, y es que además de los invitados de lujo que recibe cada día (actores, cantantes, políticos...), también hay espacio para colaboradores como 'El Monaguillo', Jorge Marrón o Tamara Falcó, entre otros.

Este lunes ha acudido al plató de 'El Hormiguero', Ana Peleteiro, tras hacerse con el bronce en el Mundial de triple salto. Además, ha explicado cómo fue el primer día que volvió a la competición tras ser madre: "Horrible, o sea, no me gusta hablar de este tema, porque habrá gente que dirá que cómo te vas a quejar tú del cuerpo que tienes, si estás perfecta, has vuelto a entrenar súper rápido".

La atleta ha explicado que hubo un día en este mundial en el que lloró porque no se veía bien físicamente: "Yo compito en top y braga y no me hace justicia como estoy. Me quedaba como la braga muy alta, el top muy alto. Me veía un cuerpo que no es como están todas y no me acababa de ver (...) Pedí una talla L de top, pero no había y tuve que competir con mi talla S".

La gallega ha asegurado que se decía a sí misma "tengo que competir", aunque cuando se veía en imágenes no se gustaba: "Tengo que trabajar el verme y tengo que aceptarme tal y como soy (...) No quiero darle importancia a eso, pero me ha costado muchísimo verme en ropa de competir",