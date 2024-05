Mobile World Congress (MWC Barcelona): fechas y horarios

En los próximos días comenzará el Mobile World Congress 2024 (MWC), el evento más importante de la tecnología móvil a nivel mundial. Como cada año, el evento se celebrará en el recinto Fira Barcelona Gran Vía.

La asociación GSMA, que es la organizadora, espera superar la asistencia registrada del año pasado, que alcanzó las 88.500 personas. En concreto, se prevé que más de 95.000 acudan al recinto Fira Barcelona Gran Via que se encuentra situado en la Avenida Joan Carles I, 64, de L'Hospitalet de Llobregat.

El conocido en España como el 'Congreso Mundial de Móviles' arrancará el próximo lunes 26 de febrero y durará hasta el jueves 29 de febrero. Se espera que participen más de 2.000 países y tenga la presencia de 1.100 conferenciantes.

El MWC 2024 girará en torno a seis temas principales: '5G and Beyond' (5G y más allá), 'Humanising AI' Humanizando la inteligencia artificial, 'Connecting Everything' Conectando Todo, 'Manufacturing DX' Manufactura digital, 'Our Digital DNA' Nuestro ADN Digital y 'Game Changers' Revoluciones del juego.

El MWC 2024 se celebrará en los pabellones 1, 4, 5, 6 y 7 del recinto Fira Gran Via de Barcelona. En los expositores se podrán ver marcas tan populares como Google, Samsung, OPPO, Nokia, Motorola, Xiaomi, HUAWEI y HONOR.

Los expositores pueden entrar en la feria a las 7 de la mañana hasta las 20 de noche. Por otra parte, los visitantes podrán entrar a partir de las 8.30 de la mañana hasta las 19 de la tarde. El último día el horario de la feria cambia y cierra a las 16 horas.

Aunque a estos horarios hay una excepción y es que, en caso de las siguientes áreas, los visitantes podrán entrar a partir de las 7.30 horas: Pasarela Superior, Sala Híbrida; sala 3, Salón de Hospitalidad: salón 2, Salas de reuniones en CC1 y Salas de reuniones ejecutivas.