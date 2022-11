La UEFA y la Superliga se citan la semana próxima en Nyon

Bernd Reichart, el CEO de A22, la empresa que da soporte institucional a la Superliga, cree que es el momento de confrontar ideas La UEFA insiste en que no quiere discutir sobre modelos de competición ni ninguna cuestión estratégica

La UEFA y la Superliga se verán las caras la próxima semana en Nyon. Hasta allí viajará Bernd Reichart, el CEO de A22, la empresa que da soporte institucional a la Superliga, quien anunció en el podcast de Toni Kroos el encuentro: "Eso es lo que yo entiendo por diálogo, que se escuche a la otra parte y podamos confrontar ideas. Seguramente no podremos ponernos de acuerdo en todo. Pero es una buena señal para los clubes que tal vez todavía rehúyen en este momento o incluso temen sanciones si entablan el diálogo. El compromiso de UEFA de que debe ser posible un diálogo abierto sobre el futuro del fútbol es una señal positiva".

El hecho de que la UEFA haya decidido atender al representante de la Superliga es un síntoma hacia un posible avance, si bien fuentes próximas al organismo insisten en que no es su idea en la cita discutir sobre modelos de competición ni ninguna cuestión estratégica.

Pero Reichart es optimista, y cree que la cita "es un comienzo". El CEO de A22 considera que hay muchos temas a tratar, como el reparto de los ingresos, la irregular aplicación de las normas del Fair Play Financiero y el calendario: "También creo que la salud de los jugadores es increíblemente importante: jugar más y más partidos no es una opción en absoluto. Por eso debemos hablar con las demás competiciones", incidió Reichart.

Reichart sostiene que según el criterio de la Superliga, "el fútbol europeo no está aprovechando su potencial en este momento. Puede ofrecer mejores partidos y mejores competiciones en Europa. Nos preocupa el ecosistema económico de los clubes, que en estos momentos se encuentran bajo presión financiera, y creemos que la competición europea de clubes debería ser organizada por los propios clubes, como se hace en las ligas nacionales".

Para el CEO de A22, la Premier es un modelo a seguir: "Está tomando ventaja con respecto al resto de los campeonatos y se está produciendo un desequilibrio. Son cuestiones que hay que estudiar. La Superliga no es una competición cerrada ni tampoco con miembros permanentes", dejando claro que en la Superliga mandarían los méritos deportivos.

Bernd Reichart también recalcó que es necesario ajustar bien el fair play financiero: "Se necesita “un fair-play financiero sólido que se aplique y castigue las infracciones. De momento, hay dudas al respecto, porque la UEFA no castiga las violaciones del fair-play financiero como debería. Dado que todos los clubes compiten, en última instancia, por los mejores jugadores, es una distorsión de la competencia el hecho de que los clubes con recursos casi ilimitados puedan pagar estos sueldos o fichajes a diferencia de clubes que son de sus socios como el Real Madrid o el Bayern de Múnich y que son responsables ante ellos".

Reichart recordó que son los clubes, y no las Ligas ni la UEFA, los que pagan a los futbolistas y cargan con la responsabilidad de cumplir con sus millonarios contratos y en su opinión es algo que hay que cambiar: "Los clubes son los que llenan de vida el fútbol. Son los únicos que se arriesgan, que invierten: en los jugadores, en los centros de formación, en la cantera. Renuevan sus estadios... con una gran inversión. Soportan todos los riesgos del fútbol, pero en realidad no tienen nada que decir en su competición europea de clubes. ... los hinchas son hinchas de los clubes y no de las asociaciones con sede en Suiza. Si les preguntas de quién son fans, te dirán que de un club, o de un jugador".