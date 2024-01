Simeone:"Lo tuvimos cerca, esta es la forma de competir aunque en la prórroga fueron justos ganadores"

En Liga, el Atlético de Madrid venció al Real Madrid. En Riad, la historia pudo repetirse pero la moneda le salió cruz a los colchoneros en un encuentro vibrante que se acabó decidiendo en la acción menos nítida. El Atlético compitió pero le volvió a faltar ambición en el tramo final del encuentro. Simeone valoró de manera muy objetiva el transcurso del encuentro: "hicimos 90 minutos muy buenos con algunas situaciones puntuales mejorables, después ellos merecieron empatar y en la prórroga estuvieron mejor y fueron justos ganadores".

Elogios de Simeone a sus futbolistas pese a la derrota: "Hicieron un partidazo, estuvieron muy cerca, esta es la forma de competir aunque siempre hay cosas a mejorar y tenemos que aprender de ellos". El argentino no quiso incidir en que aspectos son mejorables, ya que "prefiero pensar en lo positivo, hay mucho positivo a valorar". Si el Atlético es un equipo que propone bastante más fútbol que otras temporadas también es cierto que ha perdido solidez y eficacia defensiva. Preguntado por este aspecto , el 'Cholo' argumentó que "será que el entrenador no está trabajando bien en este aspecto" aunque después insistió en que "necesito trabajar para encontrar los mecanismos que nos den como equipo más solidez, en ataque estamos marcando muchos goles pero en defensa la situación me recuerda a cuando llegué y marcábamos goles pero recibíamos demasiados, estamos en este proceso" .

El Cholo vibró en el derbi madrileño disputado en Arabia / Valentí Enrich

Quedan dos derbis madrileños en los próximos días, primero en la copa del rey y después en La liga. ¿Habrá revancha? Simeone lo negó de manera tajante: "no hay revancha en el fútbol, serán partidos diferentes". El Cholo no recurrió en este caso al tópico del partido a partido y tampoco entendió que el Real Madrid ganase por exponer más energía: "Estuvimos bien en este aspecto aunque siempre hay cosas a mejorar".