El duro mensaje de Lewandowski tras la debacle de la Supercopa

Robert Lewandowski fue fiel a su cita con las redes sociales y anoche no se escondió pese a que el Barça acabó goleado por el Real Madrid en la final de la Supercopa de España disputada en Arabia Saudita. Al polaco no le tembló el pulso a la hora de reconocer el pésimo partido de su equipo y acabó pidiendo disculpas a la afición por no estar a la altura de lo exigido.

Lewandowski, vía Instagram, hizo su reflexión más contundente tras encajar el doloroso 4-1 en la final de la Supercopa. En la red social indicó que "no es un resultado aceptable. Las más sinceras disculpas a todos los culers".

Lewandowski salvó el honor

Lo cierto es que Robert Lewandowski al menos evitó que la goleada aún fuera más escandalosa al anotar un golazo en la primera parte. El delantero azulgrana mantuvo su particular idilio con la Supercopa de España: en los cuatro partidos que ha disputado en las dos últimas temporada ha logrado ver portería en todos los encuentros.