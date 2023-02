El maldito diario de Jürgen Klopp

¿La estrategia definitiva para parar al Madrid en Europa? Afrontan la vuelta en casa sin necesidad de remontar, sin tener que obrar ningún milagro Habrá que medir mejor que en la última final de Champions: 90 minutos en el Bernabéu son muy largos...

Liverpool, 22 de febrero de 2023

Querido diario. Creo que ya podemos decir que las cosas no están saliendo bien esta temporada. Mientras nuestros rivales directos en la Premier siguen ampliando su ventaja, nosotros lo único que podemos (y debemos) ampliar es la enfermería. Por eso confiaba en la Champions League, en el Anfield de las grandes ocasiones, en el Liverpool saliendo en tromba a comerse el rival. Y eso es lo que hicimos.

En el primer cuarto de hora ya habíamos desarbolado a todo un Real Madrid. ¡Qué gozada! ¡Volvíamos a ser nosotros! Pero de un plumazo, en 15 minutos, ya nos habían empatado. Qué desastre, volvíamos a ser nosotros… Es verdad que tiene mérito lo que han logrado los madridistas, pero que no se emocionen, que el Wolverhampton nos metió dos goles en siete minutos.

Así que vamos mejorando, ya lo dije tras el partido, fiel a mi estilo sarcástico. Lo único que queda de mi magia es el sentido del humor. Sinceramente, pensaba que habíamos dado pasos hacia adelante en las últimas semanas. Y no, para nada, no hay ninguna evolución, por mucho que tengamos a Darwin entonado otra vez.

Pero, un momento: ¿y si esta fuera la estrategia definitiva con la que parar al Madrid en Europa? Piénsalo bien: afrontan la vuelta en casa sin necesidad de remontar, sin tener que obrar ningún milagro. Eso los confundirá. Hice bien en dar por acabada la eliminatoria en la rueda de prensa. Ahora no sabrán cómo actuar.

Sí, lo veo, lo tengo claro. ¿Soy un genio? Yo no diría tanto. Pero sí, qué diablos, soy un genio. Si lo consigo, todos volverán a verme como el referente táctico que soy. Lo único que tenemos que hacer es no remontar demasiado rápido, no darles tiempo a reaccionar. Ese fue nuestro error en la ida.

Es importante mantener la misma estrategia que en la última final de la Champions: ‘Chavales, pase lo que pase, no marquéis y todo estará bien’. Aunque en París quizá nos pasamos. Habrá que medir mejor, que 90 minutos en el Bernabéu son muy largos, sí... pero más largos se me hicieron los 90 de ayer.

Jürgen K.