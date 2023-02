Ancelotti: "Con el 2-0 he pensado en lo que pasó ante el Manchester City el año pasado"

"No era fácil y más cómo ha empezado el partido, pero el equipo no ha perdido la cabeza" "Vinicius ha hecho un partido increíble, como siempre"

Carlo Ancelotti se mostró muy satisfecho con la reacción que tuvo su equipo ante el Liverpool (2-5) después de remontar un 2-0 adverso con el que el Liverpool se había adelantado cuando solo se llevaban disputados 15 minutos de juego. El técnico italiano, sin embargo, no dio por cerrada la eliminatoria, a pesar de esa sustancial ventaja adquirida.

"No es fácil y más cómo ha empezado el partido", reconoció un Ancelotti, que destacó el temple de sus futbolistas: "No hemos perdido confianza y poco a poco hemos tomado el control del balón y el partido, siendo siempre muy eficaces". El técnico italiano señaló como clave el primer gol de Vinicius y su actuación: "Vinicius, como siempre, ha hecho un partido increíble". Pero advirtió que la eliminatoria aún está en el aire: "Hemos resuleto bien esta primera parte de la eliminatoria, pero sabemos sabemos que tendremos que sufrir en la vuelta. La eliminatoria no está cerrada, porque el Liverpool ha sufrido en la segunda parte, pero en la primera hemos sufrido nosotros".

Ancelotti recordó la ida de las semifinales de la Champions League contra el Manchester City, en la que también sufrieron con la salia en tromba del conjunto inglés: "Con el 2-0 he pensado en lo que pasó con el Manchester City en las semifinales de la pasada temporada y aún hemos acabado mejor que entonces. El equipò no ha perdido la cabeza".

El técnico madridista explicó que "en la primera parte nos han creado peligro por la izquierda con las entradas de Henderson, pero en la segunda lo hemos solucionado poniendo a Valverde, que tiene mucha energía, por la izquierda". El italiano destacó el trabajo defensivo de todo el equipo: "Rodrygo ha hecho un trabajo fantástico de ida y Vuleta. También Benzema. Teníamos que ayudar en defensa, porque ellos tienen una delantera muy buena". Ancelotti resumió: "Tenemos que estar satisfechos y mirar al próximo partido".