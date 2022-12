El Maldito Diario de Fernando Santos

"Todos me respetan y nadie discute mis decisiones, pero eso no significa que no me dé un poco de miedo (un poco, nada más…) cruzarme con Ronaldo por el pasillo" "Igual meto a CR7 contra Marruecos para volver a ser el ‘fado mecánico’"

Querido diario. Te escribo ahora que tengo un momento de tranquilidad y estoy a salvo. Me he metido en mi habitación, he puesto el cierre a todas las puertas y hasta he colgado el cartelito de ‘no molestar’.

Soy el auténtico líder de la selección (me lo he ganado en estos ocho años), todos me respetan y nadie discute mis decisiones, pero eso no significa que no me dé un poco de miedo (un poco, nada más…) cruzarme con Ronaldo por el pasillo. Es que ayer lo dejé en el banquillo… Pensaban que se las iba a dejar pasar todas. Y, mira, no. Suplente. Como lo que oyes. Para que luego digan que no soy un técnico atrevido.

Estoy muy loco, ¿eh? Pero más loco está él con su obsesión por seguir batiendo récords que no le importan a nadie. Ya le dije a la prensa que Cris es mi amigo, y que es el mejor jugador de todos los tiempos, pero que se dedique a marcar goles imaginarios, como el que no le metió a Uruguay, no nos sirve de mucho a estas alturas. Dejarlo en el banco es una manera de darle un toque de atención después de insultarme públicamente, nada más.

El problema es que hemos ganado 6-1, así que ahora a ver quién es el guapo (y no me refiero a él, aunque se daría por aludido) que lo vuelve a hacer titular, cuando todo el mundo ha visto que sin él somos mucho mejores. ¡Pero si ya ganó una Eurocopa desde el banquillo! Tampoco es tan mala idea. Bernardo y Bruno están encantados de no tenerlo que aguantar pidiéndoles balones al pie hasta en el desayuno.

Ahora todo fluye. Pero, en fin, también te digo que a mí marcar tanto me marea. Igual meto a CR7 contra Marruecos para volver a ser el ‘fado mecánico’ que tantas alegrías nos ha dado.

Qué presión. Ahora que somos indiscutiblemente la mejor selección de la península (por si cabía alguna duda), tenemos la responsabilidad de compensar los desastres de España. Pobrecitos, no querría estar en su lugar, viendo cómo sus vecinos (los marroquíes, los franceses, los portugueses…) los dejan atrás.

Luis Enrique ha acabado convertido definitivamente en un streamer total: solo le queda mirar a Andorra.

Fernando S.; Doha, 7 de diciembre de 2022