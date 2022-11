Maldito diario: Doha, 16 de noviembre de 2022

Todo está listo para que los Países Bajos volvamos a un Mundial después de habernos tomado un descanso en 2018

Querido diario, acabamos de aterrizar en Catar, así que ya todo está listo para que los Países Bajos volvamos a un Mundial después de habernos tomado un descanso en 2018. Nos ha venido bien la pausa. Y otras selecciones lo agradecieron, especialmente Croacia, que fue nosotros por un día: llegar lejos en el torneo para, a la hora de la verdad, palmar en la final. Ese es nuestro estilo, y estamos orgullosos de ello, pero no nos parecería mal ganar de vez en cuando, también te lo digo.

¿Será este nuestro año? De momento, estoy a gusto en Catar. Me han comentado que debemos esperar estadios con media entrada y un público que no acaba de conectar con el equipo. Qué recuerdos, igualito que mis etapas en el Camp Nou. Pienso mucho en aquellos tiempos, pero, ya me conoces, prefiero quedarme siempre con lo positivo. Quizá por eso no he convocado a Kluivert. Su padre me hizo campeón de Europa en el Ajax, pero es que es pronunciar ese apellido y solo veo ocasiones falladas y pañoladas en el estadio. Pero le estoy muy agradecido al Barça, ¿eh? Piensa que me han mandado a Memphis hecho un toro.

Menudas vacaciones se ha pegado. Un mes y medio descansando allí tiene que ser maravilloso (a mí, por desgracia, nunca me dejaron relajarme). ¿Qué te parece mi convocatoria? Yo solo le pondría un pero. Y es que tres porteros me parecen pocos. ¿Qué pasa si tengo un portero especialista en penaltis, pero no lo puedo hacer entrar antes de la tanda de penaltis porque antes he cambiado a otro portero porque teníamos un córner en contra y (obviamente) ahí he preferido meter a nuestro portero especialista en defender córners, aunque antes ya había decidido cambiar de guardameta porque la temperatura había subido a 33 grados, a la que rinde mejor otro portero al que hemos tenido que cambiar para parar un penalti? ¿Para qué quiero cinco cambios si solo tengo TRES porteros?

No quiero ser negativo, pero no debo ser el único seleccionador al que eso le parece absurdo. ¿No crees? ¿Hola? ¿Querido diario? ¿Sigues ahí?

Louis v. G.