Memphis-Barça: sin acuerdo favorable posible

El club blaugrana tiene claro ya que no habrá opción de traspaso en enero: solo se iría cobrando su contrato y con carta de libertad El Barça vuelve a encontrarse con la dureza negociadora de su entorno

Memphis tiene un gran escaparate en el Mundial y el Barça confiaba en poder cerrar un acuerdo de traspaso en este mes de enero aunque fuese mínimo. Estas esperanzas ya se han desvanecido porque el delantero aún no ha dejado claro si desea salir y, si lo hace, será en las mismas condiciones que en verano: cobrando el resto de su salario y con la carta de libertad. El club blaugrana solo espera rascar algo en el futuro dependiendo del club que quiera al holandés.

Ya en verano, el entorno de Memphis -negocia a través de un abogado- fue muy duro y sumamente lento en las negociaciones. El holandés dio el OK a salir cuando se llegó a un acuerdo de rescisión con el Barça y marchándose libre. Solo entonces negoció con la Juventus, pero todo se rompió por sus altas pretensiones económicas. Fuentes de la negociación aseguran que Memphis llegó a pedir siete millones de euros netos por temporada y la Juve rompió las conversaciones para fichar a Milik en calidad de cedido.

El escenario ahora no ha variado. Memphis tiene la sartén por el mango y tras el Mundial decidirá lo que hace con su futuro. No está contento con la actitud del Barça y no dará facilidades, pero solo aceptará marcharse si le llega una oferta de un equipo Champions en el que pueda ser protagonista. Parece que el mercado italiano lo tiene cerrado salvo sorpresa por lo que todo apunta a la Premier League. El holandés sabe que siguiendo en el Camp Nou su valor podría bajar porque no jugará mucho, por lo que enero puede ser su gran oportunidad para continuar su carrera al máximo nivel. Será titular con Holanda y su rendimiento le puede abrir muchas puertas.