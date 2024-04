La sorprendente promesa que un trabajador que ganó la lotería le hizo a sus compañeros

Si eres una persona afortunada a la que le toca la lotería, ¿qué harías con el dinero? ¿En qué lo invertirías? ¿O lo guardarías en la cartilla del banco por si se avecinan tiempos duros? Paul Bevans, un trabajador de la construcción británico de 50 años, lo tenía claro: seguir siendo él mismo y acudir a su puesto de trabajo con normalidad.

A Paul Bevans le tocó un premio de 10.000 libras al mes durante todo un año, o lo que es lo mismo, 120.000 libras repartidas en 12 mensualidades. Se trata del primer premio de la lotería conocida como Set For Life, un sorteo inglés muy popular en Reino Unido.

El periódico The Sun ha podido hablar con el agraciado y este ha revelado cómo fue conocedor de la noticia: "comprobé la combinación en mi teléfono y cuando me di cuenta de que había ganado se lo comenté a mi encargado. Me permitió ir al punto de venta más próximo para comprobarlo de nuevo y a la vuelta estaba tan contento, que compré bocadillos para todos".

Por ahora, Paul Bevans destinará el dinero para viajar a Jamaica, país en el que planea disfrutar de unas merecidas y lujosas vacaciones. También cogerá un vuelo a Liverpool para ver un partido de fútbol del equipo del que es hincha. Sin embargo, la mayor inversión la realizará en una autocaravana. Y en la promesa que le hizo a sus compañeros de trabajo: "seguiré trabajando e invitaré a los chicos a otra ronda de bocadillos cuando reciba el dinero cada mes".