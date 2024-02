Salen a la luz los insultantes mensajes de Rodolfo Sancho a Silvia Bronchalo tras la denuncia

El pasado viernes se conoció que existe una guerra entre Rodolfo Sancho y Silvia Bronchalo. Tras más de 14 años juntos y un divorcio, hace unos meses que se tuvieron que volver a ver las caras por el caso de Daniel Sancho, el hijo que tienen un común.

El joven fue detenido en Tailandia como sospechoso de asesinar y descuartizar a Edwin Arrieta Arteaga el pasado 4 de agosto de 2023. La Justicia tailandesa decretó prisión provisional para Daniel tras inculparse del crimen.

El pasado jueves, Bronchalo interpuso una denuncia contra el actor por "insultos y vejaciones", algo que sorprendió a muchos. Unas horas más tarde de conocerse la noticia, Carolina Castro, la abogada de la actriz aseguró que no quería que la noticia saliese a la luz: "No era intención de ella que esto saltara los medios. No hizo ningún comunicado. Quería que esto pasara en la más absoluta intimidad".

Sin embargo, la letrada afirmó tener pruebas de los mensajes y del supuesto maltrato: "Puede haber un delito de vejaciones, de maltrato continuado dependiendo de como se enfoque... Tiene más pruebas de ello".

Según han explicado, Rodolfo Sancho habría llamado a la madre de su hijo "pirada" e "incapaz". No solamente eso, sino, que le habría enviado fuertes mensajes: "No te enteras de nada, eres una incapaz (...) Nuestro hijo tiene traumas por tu culpa (...) En otro de esos mensajes, enviado esta misma semana, el intérprete llegó a acusarla de sufrir un trastorno bipolar y le recordó que dicha enfermedad tiene tratamiento psiquiátrico, según consta en su denuncia".

Nacho Abad aseguró en '¡De viernes!', que Silvia Bronchalo no tiene relación con su hijo desde el pasado 10 de enero, y culpa a su exmarido de ello. No solamente eso, y es que según revelaron en 'TardeAR', no es la primera vez que la mujer interpone una demanda por malos tratos a Sancho, sino, que lo ha hecho en dos ocasiones más anteriormente.