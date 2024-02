La estremecedora confesión de Daniel Sancho: "No recuerdo qué órganos contenía cada bolsa"

Daniel Sancho se encuentra en prisión preventiva desde agosto en la cárcel tailandesa de Koh Samui, después de confesar haber realizado el asesinato y posterior descuartizamiento del cirujano colombiano Edwin Arrieta.

Hoy han salido a la luz más detalles sobre el sumario y la confesión del joven en la que ha dicho detalles sobre cómo llevó a cabo el crimen y las herramientas que utilizo para ello.

En esta última declaración, Daniel Jerónimo Sancho Broncalo, corregía su primera declaración de los días 6 y 7 de agosto. El chef vuelve a insistir en que no hubo premeditación y que todo se desencadenó tras una pelea, además, expone que las herramientas que utilizó para el descuartizamiento no se compraron para tal fin.

"Compré esos artículos para hacer un videoclip en mi canal de YouTube 'Puro Disfrute'. Después del incidente, los usé para desmembrar el cuerpo, pero no fue el propósito para el cual lo compré originalmente."

A las autoridades locales Daniel Sancho ha explicado que "Mientras el Sr. Edwin estaba vivo, no usé un cuchillo para apuñalarlo. Cuando desmembré el cuerpo, el cuchillo no estaba lo suficientemente afilado, así que me enfadé."

Es a raíz de este enfado cuando el joven habría apuñalado al médico, sin embargo, las fuentes policiales tailandesas, tras las autopsias pertinentes realizadas, afirman que no hay pruebas de puñaladas.

Daniel Sancho habla de cómo se produjo el desmembramiento

Según el documento al que se ha tenido acceso, Sancho explica que "Comencé usando la sierra para cortarle la muñeca izquierda. Luego lo metí en la bolsa de basura. Después corté el brazo y el cuello. Usé el cuchillo para cortar la carne y usé la sierra para cortar los huesos que estaban duros."

En esta confesión Daniel Sancho añade que cree que cortó a su víctima en entre 17 a 20 partes y que después metió cada una de ellas en unas ocho o nueve bolsas de basura. Al ser preguntado por el contenido de cada bolsa, el joven dice que "No recuerdo qué órganos contenía cada bolsa".

"No podía controlarme. Estaba asustado y confundido. Remé en un kayak unas cuatro o cinco veces para tirar las partes del cuerpo al mar.", explica.