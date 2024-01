Se filtran detalles de la nueva edición de 'La isla de las tentaciones' (con un famoso de renombre incluído)

'La Isla de las Tentaciones' es un programa de televisión presentado por Sandra Barneda en el que cinco parejas viajan a una isla tropical junto a varios chicos y chicas, para poner a prueba su relación. Pese a que el objetivo es fortalecer la relación resistiéndose a las tentaciones, que son los solteros y solteras, una gran mayoría salen solos, o de la mano de un nuevo amor.

El reality show ha tenido un gran éxito de audiencia en España desde su estreno en enero de 2020. A pesar de que muchos espectadores se han quejado del programa por promover las infidelidades, otros muchos se han convertido en una audiencia fiel.

Ahora, Jonan Wiergo ha asegurado en una entrevista a 'Kapra' que le ofrecieron participar en un nuevo formato: "Se va a llevar a cabo ahora en el que es todo gente del colectivo. De hecho, creo que no hay heterosexuales (...) Hay de todo por lo que me dijeron a mí en el casting".

El exconcursante de 'Supervivientes' ha explicado que en cuanto acabe la séptima temporada que está ahora mismo en emisión, "lanzan la siguiente".

Jonan ha asegurado que tiene amigas que se han presentado y que hay nombres que "resuenan más que otros". Andoni Valdivieso le ha preguntado si estará presente Pelayo Díaz, a lo que él ha afirmado que sí, pero que no sabe si como co-presentador o participante: "Eso ya no lo sé. Hasta ahí ya no me han contado".

El influencer ha comentado que le han ofrecido ir con Christian, su actual pareja, y que tienen dudas de si ir o no: "A lo mejor vamos, no lo sé. O sea, estamos ahí dependiendo un poco del mood en el que estemos".