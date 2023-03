¿Dónde es festivo el Día del Padre en España?

El día 19 de marzo se celebra el Día del Padre, una ocasión especial que se festeja en toda España pero que algunas comunidades autónomas han decidido trasladar al lunes 20 de marzo

El próximo domingo 19 de marzo se celebra el Día del Padre una ocasión en el que el protagonismo está centrado en uno de los progenitores de casa. Esta jornada coincide con la conmemoración católica del día de San José, padre adoptivo de Jesús. La mayoría de días festivos que conmemoran fiestas religiosas u otras fechas especiales se pasan al lunes según el calendario laboral de la mayoría de comunidades autónomas españolas. Sin embargo, en este caso, el Día del Padre solo se trasladará al lunes, 20 de marzo, en la Comunidad Autónoma de Madrid. Las personas que trabajen o estudien en esta región tendrán otro día libre en el calendario.

Este 2023 habrá 12 festivos, nacionales y autonómicos, de los cuales, ocho son festivos nacionales de carácter obligatorio y no sustituibles por las comunidades autónomas, mientras que los cuatro restantes pueden disfrutarse o ser sustituidos por otras fechas más típicas cada comunidad si así lo desean los gobiernos autonómicos. Este domingo, además, en la Comunidad Valenciana coinciden dos festivos especiales: el Día del Padre y la cremà de las Fallas en honor a Sant Josep. Aunque solo la Comunidad de Madrid es quien ha decidido trasladar el festivo al lunes 20 de marzo el resto de las comunidades autónomas han decidido mantener el festivo el domingo y no cambiarlo. Madrid decidió trasladar este festivo al lunes 20 de marzo porque el pasado 2 de enero se trabajó, algo que no ocurrió en otras comunidades, debido a que se pasó la fiesta de Año Nuevo del 1 de enero, que también cayó en domingo, al lunes 2 de enero.

Festivos nacionales no sustituibles en 2023:

-7 de abril. Viernes Santo.

-1 de mayo (lunes). Día del Trabajo.

-15 de agosto (martes). Asunción de la Virgen.

-12 de octubre (jueves). Fiesta nacional de España.

-1 de noviembre (miércoles). Todos los Santos.

-6 de diciembre (miércoles). Día de la Constitución.

-8 de diciembre (viernes). Inmaculada Concepción.

-25 de diciembre (lunes). Navidad.

Festivos nacionales sustituibles en 2023

-1 de enero (domingo). Año Nuevo. Al ser domingo se traslada al lunes, día 2.

-6 de enero (viernes). Epifanía del Señor/Día de Reyes.

-Se debe elegir entre el 19 de marzo (domingo), San José, que se traslada al lunes 20; o el 25 de julio (martes), Día de Santiago Apóstol.

-6 de abril. Jueves Santo.