Gabriela Guillén ya ha dado a luz a su hijo con Bertín Osborne: "No tiene intención de..."

Estaba previsto que Bertín Osborne se convirtiese en padre de un bebé con Gabriela Guillén a finales de diciembre. Según ha informado Lourdes Pineda en 'Así es la vida', el presentador fue padre de su sexto hijo a los 69 años el pasado domingo 31: "Ha sido parto natural, todo ha salido perfectamente, ha recibido el alta y se encuentra en casa descansando". Aun así, se desconoce el sexo del bebé.

El madrileño confesó que no estaba enamorado de la empresaria y que el embarazo no fue buscado. Aun así, aseguró que asumiría sus responsabilidades y que ayudará en lo que sea para "que no le falte de nada".

Ambos parecían estar muy unidos, pero desde el anuncio del embarazo, su relación se ha enfriado. Según varias informaciones, Bertín pedirá unas pruebas de paternidad tras el nacimiento de su hijo, algo que la joven ha aceptado, pero con la condición de que se realicen en el "instituto toxicológico, un lugar cien por cien seguro e imparcial".

Ahora, José Antonio Avilés ha asegurado en 'Así es la vida', que Bertín todavía no ha conocido a su hijo: "Está con su familia y con sus niños en Sevilla. No sé si el viernes se desplazará a Madrid. A esta hora se encuentra en la finca y no tiene intención de ir".

Carmen Borrego ha comentado que es normal que el presentador no haya estado al lado de la empresaria durante el parto: "Ella está incomunicada con el mundo de Bertín. Lo que queda está en manos de ella, porque él no está dispuesto a nada".

Avilés ha añadido que Gabriela Guillén podría dar una exclusiva tanto en revista de papel como en televisión: "Ella está negociando sentarse en un plató de televisión después de la publicación".