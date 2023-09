Sergio Ramos: "Es un día inolvidable, se cumple un sueño"

El central de Camas ha sido presentado este miércoles de forma oficial como nuevo jugador del Sevilla El ex del Real Madrid volvió a pedir perdón a su nueva afición y afirmó haber saldado una deuda con Puerta, con su abuelo y con su padre

Día histórico para el sevillismo el que se ha vivido en la tarde de este miércoles en el Ramón Sánchez-Pizjuán. Sergio Ramos ha sido presentado como nuevo jugador del Sevilla en un acto en el que estuvo arropado masivamente por la amplia mayoría de la afición sevillista, que hizo cola desde varias horas antes para recibir a su hijo pródigo.

Minutos antes de saltar al césped ha sido el turno para la rueda de prensa ante los medios de comunicación, en la que Sergio Ramos ha insistido nuevamente en que “es un día inolvidable” para él. “Se cumple un sueño, vuelvo a casa después de 18 años. A veces las cosas suceden y hoy es un día que quiero enmarcar, significa mucho emocionalmente”, ha añadido.

El camero, quien según Pepe Castro y Víctor Orta “ha hecho un esfuerzo enorme en lo económico para estar aquí”, ha querido agradecer a la afición por abrirle “las puertas del Pizjuán” y afirmó tener “una deuda” con tres personas: “Con Antonio Puerta, que seguro que desde ahí arriba nos sigue animando y ayudando. También con mi abuelo por hacerme sevillista de cuna. No se equivocó. Y con mi padre por haberme convertido en la persona que soy”.

La polémica relación entre Ramos y una pequeña parte de la afición sevillista ha sido un tema recurrente en la rueda de prensa, pero el exmadridista ha querido dejarlo todo zanjado: “Desde que he llegado he notado mucho el cariño de la afición y quiero agradecérselo. Soy el primero que vuelve a pedir disculpas a quienes se sintieron ofendidos por gestos que sé que estuvieron mal”. El jugador espera que “sepan” perdonarlo, porque defienden “el mismo escudo”. Y si no lo hacen, tratará de “hacerles cambiar de opinión en el terreno de juego”.

Sergio Ramos, que todavía no descarta ir a la Selección “si las cosas cambian”, solo se centra ahora en “empezar ya y acumular partidos y sensaciones”.

A pesar de haber firmado por tan solo un año, el de Camas ha dejado claro que cree “en el proyecto”. “Ojalá tenga la misma suerte que Rakitic y Navas y levantar un título. Ojalá pueda aportar mi mejor nivel y conseguir los objetivos del equipo. Antes de morirme, quiero ganar algo con mi equipo del alma”, ha destacado sobre sus aspiraciones.

Real Betis y Real Madrid, las dos caras

También hubo tiempo para dejar algún que otro recado al máximo rival del Sevilla: “Solo iba a venir aquí. Si comparamos entre nuestra afición y la del Betis, me pinto entero de rojo. Tenemos una afición mucho mejor que la del Betis de largo”.

En la otra cara de la moneda estuvo el Real Madrid: “Un penalti en el último minuto ante el Madrid, si el entrenador quiere, lo tiro. Espero que en El Bernabéu me reciban con el mismo cariño que dejé allí”.