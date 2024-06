“En los próximos 20 años, ningún entrenador querrá al Barça como Xavi”

Juan Mesa Guerrero, popularmente conocido como Labi Champion, ha mandado a través de SPORT un mensaje a Joan Laporta sobre la destitución de Xavi Hernández como entrenador del primer equipo masculino del FC Barcelona. Según su punto de vista, el presidente azulgrana debería haber mantenido al egarense al frente del cuadro culé o, en su defecto, haber cuidado las formas a la hora de cesarle.

“Voy a hablar muy en serio: me sabe muy mal por Xavi. A veces me he enfadado con él, pero que se prepare el barcelonismo. En los próximos 20 años, ningún entrenador querrá al Barça más que Xavi. Presidente, quiero lo mejor para el Barça y Xavi tendría que haber seguido. Lo mejor para el Barça es que hubierais seguido juntos”, ha valorado Labi Champions en declaraciones a las preguntas de David Bernabeu.

Este sábado, Xavi Hernández ha participado en Ibiza en un partido solidario para conmemorar el 25 aniversario de la victoria de la selección española en el Mundial sub-20 de Nigeria. El ya exentrenador blaugrana no ha hecho declaraciones; aunque no le han sentado nada bien las declaraciones de Joan Laporta en ‘Barça One’, no quiere entrar en un cruce de declaraciones que solo perjudicaría al club de su vida.