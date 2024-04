Como muchos otros jugadores del Sevilla, Sergio Ramos no ha querido perderse la Feria de Abril. Los rumores sobre su continuidad en el club hispánico no han alterado los planes del central camero, que ha querido disfrutar de las festividades en uno de los días más especiales de la ciudad.

El sevillista ha aprovechado los días libres para despejarse del frenesí de los partidos con el Sevilla. Junto a sus más llegados, el central no se ha perdido detalle de la fiesta de la ciudad con la Feria de Abril en una de las casetas del recinto. El camero ha querido mostrar en redes sociales su seguimiento de las fiestas, aunque los días libres llegan a su fin con la vuelta al trabajo con vistas puestas al próximo partido contra el Mallorca el siguiente lunes.

El defensa ha querido aprovechar para aislarse de los rumores sobres su continuidad en Sevilla la próxima temporada. Su presencia el siguiente año en la ciudad andaluza no está asegurada, aunque el Sevilla parece que tampoco tenga mucha prisa en ofrecer un nuevo contrato al central.

Ramos medita su futuro mientras disfruta en la Feria de Abril / Instagram

José María del Nido aseguró a la pregunta de la Cadena SER que no están preocupados en su situación: "No, hasta que el Sevilla no tenga la tranquilidad absoluta, no es momento de hablar de Ramos. Estamos muy contentos, pero ahora mismo, lo primero, la tranquilidad del Sevilla. A partir de ahí, como digo, la hoja de ruta que está ya marcada empezaremos a ejecutarla". Una renovación en pausa, pero que deberá decidirse antes de acabar la temporada.