Rakitic prefiere Sevilla a Miami

El Sevilla y el futbolista balcánico, con ofertas de la MLS y de Arabia, mantienen negociaciones para la renovación de su contrato "No tengo otro pensamiento que seguir jugando y, para seguir, no hay mejor sitio que el Sevilla", ha declarado el croata

Ivan Rakitic, autor de dos goles en los tres últimos partidos, sigue siendo a sus 35 años un pilar fundamental en el Sevilla. El croata parece haber rejuvenecido y hace méritos para la renovación.

Rakitic querría continuar en el Sevilla y así lo manifiesta a través de las redes sociales. Esta semana, ha reposteado en Instagram la afirmación de una cuenta en la que se preguntaban si ficharía por el Inter de Miami: "Puede ser, pero creo que se quedará aquí. Hay apalabrado un contrato de dos temporadas más, a ver qué ocurre. Ojalá se quede nuestro croata".

El Sevilla y el futbolista balcánico mantienen negociaciones para la renovación con un salario mucho menor que el que ha cobrado desde que regresó del Barcelona hace casi tres años y medio, el sueldo más elevado de la plantilla.

Rakitic ha despertado el interés de la Major League Soccer norteamericana y también de la liga saudí, desde donde el pasado verano llegaron a ofrecerle casi tres veces más de lo que está ganando en el Sevilla, unos 10 millones de euros. Pero Rakitic no quiere marcharse: "No tengo otro pensamiento que seguir jugando y, para seguir, no hay mejor sitio que el Sevilla. No puedo decir que nací sevillano y sevillista, pero sí que moriré siendo uno más. Quiero seguir unos cuantos años más aquí".