Del Nido Benavente ya se ve como presidente del Sevilla

El expresidente hispalense aseguró que "el día 5 de diciembre comienza un nuevo Sevilla" Más allá de la mala situación deportiva que atraviesa el Sevilla, lo que verdaderamente preocupa a Del Nido es la "deriva económica" del club

José María del Nido Benavente, expresidente del Sevilla, ha alzado la voz ante la difícil situación que atraviesa el conjunto hispalense. Después del empate a uno ante el Betis en 'El Gran Derbi', los nervionenses ocupan la decimotercera posición de la clasificación, mientras que en Champions son colistas del grupo B. Urgen cambios, y Del Nido piensa que es la persona indicada para llevarlos a cabo.

En una entrevista para la cadena COPE, el expresidente del Sevilla realizó una firme declaración de intenciones. Su idea es recuperar el poder después de la próxima junta de accionistas. "El día 5 de diciembre comienza un nuevo Sevilla. Tenemos un número de acciones que por el capital social del Sevilla es imposible de vencer. No hay acciones que nos puedan ganar".

A pesar de su convicción, Del Nido no podrá votar en la próxima junta a no ser que un juez determine lo contrario. Sin embargo, el expresidente se muestra optimista. "Tenemos dos resoluciones básicas que nos apoyan. En una se dice que José María del Nido Carrasco no me puede representar. Y en otra que yo puedo votar. Hemos impugnado hace unos diez días la junta del mes de julio. Hemos pedido la medida cautelar de que se nos deje votar el cese del consejo de administración. Y que podamos votar en el nuevo consejo. Esperamos que antes de la junta el juzgado nos deje votar", aseveró.

Más allá de la mala situación deportiva que atraviesa el Sevilla, lo que verdaderamente preocupa a Del Nido es la "deriva económica" que ha tomado el club en los últimos tiempos. "Hemos perdido en los tres últimos años 85 millones. Y jugando Champions. Hemos pasado de un valor de mercado de la plantilla de más de 400 a menos de 200. No tenemos una crisis coyuntural, sino estructural. ¿Por qué nadie alza la voz?", se preguntó.

Del Nido aprovechó la entrevista para atizar a su hijo José María, vicepresidente en la junta directiva de Pepe Castro. "Quien tiene que suceder a Pepe Castro es un miembro de la familia del Nido, no mi hijo José María, con 161 acciones. Es su padre que tiene 27.000 quien debe decidirlo. Entre padres, hijos y hermanos no metas la mano. No quiero hablar de eso. Yo tengo seis hijos. Cuando en el lado de la acera todos está en un lado y uno está en el otro...", zanjó.