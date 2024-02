Ocampos: "Si ocurre en el fútbol femenino, sabemos lo que puede llegar a pasar"

Lucas Ocampos, jugador argentino del Sevilla, criticó la acción de un aficionado del Rayo, que le metió un dedo en el culo cuando iba a sacar de banda, y pidió que LaLiga "tome con seriedad" el gesto de ese "tonto", porque "si ocurre en el fútbol femenino sabemos lo que puede llegar a pasar".

"Ojalá que la Liga tome con seriedad esto, como hace con el racismo. Siempre hay un tonto. Ojalá que no pase más porque si ocurre en el fútbol femenino sabemos lo que puede llegar a pasar. Me contuve porque tengo dos hijas pero esperemos que la Liga tome represalias y que un tonto no manche a la afición del Rayo", dijo Ocampos, en declaraciones a Dazn.

El Sevilla, con dos goles del marroquí Youssef En-Nesyri, se llevó el triunfo de Vallecas ante el Rayo (1-2). "Fue un partido muy exigente, muy complicado, en una cancha siempre difícil. Estoy contento por la victoria y por sumar tres puntos que necesitábamos", concluyó.

Quique Sánchez Flores, entrenador del Sevilla, habló sobre la polémica acción tras el partido: "Yo me pregunto. ¿Qué está pasando con las mentes de la gente que entra en los estadios?. Me preocupa mucho más allá de las edades los comportamientos tan extraños que pasan en los estadios. Hay muchas cosas que se nos escapan y hay cosas que revisar a nivel de seguridad y comportamientos. Hacemos muchas cosas bien pero también creo que no vale todo en los estadios y entre lo que no vale es tener gente que no está preparada cerca de los jugadores", dijo Quique, en conferencia de prensa.