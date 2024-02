¡Escándalo! Un aficionado metió el dedo en el trasero a Ocampos en pleno partido

Surrealista y bochornoso momento se vivió durante el Rayo Vallecano-Sevilla (1-2) de este lunes. Durante un saque de banda que iba a cobrar Lucas Ocampos, futbolista del club hispalense, un aficionado del Estadio de Vallecas metió su dedo en el trasero del argentino, siendo captado por las cámaras.

Inmediatamente, Ocampos se dio vuelta e increpó al aficionado bajo la mirada de los allí presentes. El colegiado Hernández Maeso acudió al sitio para tomar nota de lo sucedido e informarlo al delegado de campo.

"SI FUESE EN EL FÚTBOL FEMENINO..."

Tras finalizar el encuentro, Ocampos narró el suceso con sus palabras: "Ojalá que la Liga tome con seriedad esto, como hace con el racismo. Yo no creo que toda la gente del Rayo sea así, siempre nos tratan con respetos. Siempre hay un tonto. Ojalá que esto no pase en otros ámbitos. Si fuese en el fútbol femenino, sabemos lo que puede llegar a pasar".

Finalmente, el argentino agregó: "Me contuve porque tengo dos hijas y ojalá que, el día de mañana, no les pase. Esperemos que tomen las represalias que tienen que tomar y ojalá que un tonto como estos no manche a la afición que, la verdad, se comportó muy bien".