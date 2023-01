Del Nido ya se ve en la presidencia

El expresidente del Sevilla estableció un plazo de diez días para alcanzar un acuerdo con la actual directiva o acudirá a los juzgados “Tengo el 100% de posibilidades de gobernar”, ha dicho hoy el abogado, al que la última Junta de Accionistas reforzó su posición

Hace ya tiempo que la guerra por el poder en el Sevilla se convirtió en un auténtico vodevil. O en 'Juego de Tronos', como ustedes prefieran. El expresidente de la entidad hispalense José María del Nido, sin embargo, lo tiene claro. "Tengo el 100% de posibilidades de gobernar", afirmó ayer a su paso por los micrófonos de 'Deportes Cope Sevilla'.

Los resultados de la última Junta de Accionistas del club, en la que se rechazaran las cuentas del actual consejo de administración, han reforzado la posición de Del Nido hasta tal punto que el abogado andaluz se siente todopoderoso. "La junta cesó al Consejo de Administración. Ahora, de forma ilegítima está dirigiendo la entidad. Yo no quiero judicializar el Sevilla, pero si en los próximos días, no más de diez, no nos han recogido el guante lanzado para llegar a un acuerdo iniciaremos las acciones judiciales pertinentes para revertir esta situación", aseguró Del Nido. "Deben dar un paso al lado y permitir a los que queremos estar al frente y aprovechar los 20 días que quedan de enero para reforzar el plantel y darle la vuelta a la entidad como un calcetín".

Se refiere Del Nido a la malísima situación deportiva que vive el Sevilla desde mediados de la temporada pasada y que está devorando al actual presidente, José Castro. "Que el Sevilla no está bien gobernado se ve a diario. Ganamos el partido del domingo con más sufrimiento y pena que otra cosa y está uno contento. Tenemos que ilusionar a nuestra afición y que cuando el sevillista se levante por la mañana y mire las noticias lo haga pensando a lo grande", zanjó Del Nido. Esa será la hoja de ruta del dirigente si recupera el trono.