Guerra abierta en Sevilla entre los Del Nido: "Es un presidente ilegítimo"

Enésimo capítulo del enfrentamiento de José María del Nido Benavente contra su hijo mayor y presidente del Sevilla, José María del Nido Carrasco. La Junta General de Accionistas ha dejado muchos momentos entre ambos con el máximo accionista del equipo sevillista atacando con dureza a su hijo por las recientes decisiones de la dirección del club.

El presidente sevillista presentó nueva información en relación con el desvío de presupuesto que presentaron a la Junta General de Accionistas este pasado mes de diciembre. El club sevillista ha confirmado unas pérdidas de 22,5 millones de euros después de la eliminación en competiciones europeas, mientras que la contratación de Quique Sánchez Flores y la resolución del contrato de Diego Alonso arrojaron un gasto de 4.552.250 euros.

Del Nido Benavente salió al quite después de las informaciones para cuestionar si consideraba necesario convocar una Junta de Accionista para conocer la crisis económica de la entidad. El presidente del Sevilla le pidió que respetara al consejo, a lo que su padre respondió con dureza: "Demasiado respeto estoy teniendo, es un presidente ilegítimo".

El máximo accionista sevillista siguió con sus ataques al presidente: "Víctor Orta, por cierto, podría contratar a algún futbolista que jugara al fútbol". Del Nido Benavente culpó de la situación del club a su hijo: "Te he hecho sevillista. Si yo fuera del Indautxu, serías del Indautxu. No permito que me taches de antisevillista. Te recuerdo que te he estado pagando el carnet 30 años".

Del Nido padre anunció que convocaría una nueva JGA Extraordinaria para mañana para aclarar las comisiones que se ha llevado el consejo de administración después de aprobar el crédito de más de 108 millones de euros: "Hay que desvelar si hay chupópteros", explicaba. La guerra sigue abierta aunque, de momento, Del Nido Carrasco sigue en el cargo.