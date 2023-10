Yéremi Pino, baja definitiva para la Roja y Bryan Zaragoza se suma como candidato

La Federación Española ya ha recibido la información de que el jugador del Villarreal no se podrá incorporar Ahora está barajando la opción de llamar a un sustituto o quedarse con 23 futbolistas en la lista final

La Federación Española de Fútbol ya fue informada por parte del Villarreal de que su jugador Yéremi Pino no podrá concentrarse este lunes en Las Rozas para preparar los partidos ante Escocia y Noruega de clasificación para la Eurocopa del 2024.

Por tanto, Luis de la Fuente se queda sin uno de sus delanteros y ahora está barajando la opción de llamar a un sustituto o quedarse con 23 jugadores, los máximos que se permiten inscribir por partido.

De la Fuente tiene varias opciones sobre la mesa. Una de ellas es la del ex blaugrana Ansu Fati, quien no ha tenido muchos minutos en el Brighton, pero es de la confianza del riojano. Su actuación en la Final Four de la UEFA Nations League le da opciones.

Otras opciones para adaptarse a la banda son Barrenetxea (Real Sociedad), Álvaro García (Rayo Vallecano) o Sergio Gómez (Manchester City). Incluso se ha barajado el nombre del sorprendente Bryan Zaragoza (Granada).

El formalismo de la prelista

Aunque Bryan no está en la prelista, De la Fuente ya aclaró el pasado viernes que esta relación previa no es vinculante y podría llamar a otro jugador. Solo es un formalismo para que los clubs estén preparados con los jugadores que tienen más opciones de ser convocados.

El staff técnico de la selección está meditando las distintas opciones y se espera que en el transcurso de las próximas horas comunique la decisión.

El equipo se concentra este lunes a las 13.00 h. en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas.