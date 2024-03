Los dos únicos países que obligan a sus futbolistas a ir con la selección

El Barça teme que se pueda repetir un nuevo 'caso Pedri' este verano con la disputa de la Eurocopa y los Juegos Olímpicos. En 2021 sucedió lo mismo y el jugador canario acudió a las dos citas con la selección española, dejándole sin respiro en su primera temporada en la élite. Esta temporada podría ocurrir lo mismo con Lamine Yamal y Pau Cubarsí como principales focos.

Igual que el Barça, los grandes clubes europeos recelan de que algunos de sus mejores futbolistas hagan el doblete este verano. Recordemos que la Eurocopa de Alemania se disputa entre el 15 de junio y el 15 de julio y los Juegos Olímpicos de París son, prácticamente, seguidos: desde el 24 de julio al 11 de agosto.

Tal y como apunta 'As', el problema no es solo deportivo, también lo es legal. España y Chipre son los dos únicos países que obligan por ley a los futbolistas a acudir a la llamada de la selección. En el resto de países europeos no se aplica esta norma. Sin ir más lejos, el Real Madrid ha pedido por escrito a la Federación Francesa que liberen a Camavinga de la cita olímpica; con la hipotética convocatoria de Mbappé para los JJOO también en el horizonte.

Los clubes tienen la facultad de hacerlo, ya que la FIFA no incluye a los Juegos Olímpicos en su calendario oficial de fútbol masculino, algo que sí sucede con la Eurocopa. Algo que no sucede con los jugadores españoles.

La Ley del Deporte, aprobada en diciembre de 2022, recoge en su artículo 23.2c que “es un deber de los deportistas acudir a las convocatorias de las selecciones”. No hacerlo se considera una infracción grave (artículo 104.1c) y acarrea multas de entre tres y 30.000 euros e, incluso, una posible inhabilitación de entre dos y 15 años.