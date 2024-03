Rubiales: "Volveré cuando tenga que volver"

Luis Rubiales tiene sobre su cabeza una orden de detención internacional tras la causa abierta por las supuestas irregularidades en la Federación con varios contratos que estarían en investigación. 'OK diario' ha logrado hablar con el expresidente de la Federación Española de Fútbol, que deja claro que está muy tranquilo en este asunto: "No he hecho nada ilegal", asegura un Rubiales que sigue inhabilitado tras su beso y las presiones a Jenni Hermoso tras ganar el Mundial femenino.

Rubiales indicó que no piensa acelerar su regreso a España por todos estos acontecimientos aunque parece que regresará: "Llevo aquí en República Dominicana más de un mes y he venido anteriormente para intentar realizar negocios". Rubiales comenta que su intención es regresar a España a principios de abril tras pasar la Semana Santa con sus familiares directos en el país caribeño a modo de vacaciones.

El expresidente de la RFEF se mostró "muy sorprendido" por los registros y las actuaciones policiales y está a la espera de recabar más información. Y es consciente de que cuando pise territorio español será detenido de forma inmediata. Tanto él como su entorno descartan una huida a República Dominicana, país que no tiene tratado de extradición con España para salvaguardar su entrada en prisión aunque sea de forma momentánea.

Rubiales estaría realizando algunos negocios en República Dominicana, alguno de ellos relacionados con el deporte y, en concreto, en el mundo del béisbol, deporte con mucha tradición en el país. Además, se sabe que estaría residiendo en la zona de Cap Cana y que tenía la intención de adquirir una propiedad para residir durante largos periodos de tiempo en República Dominicana.

Si Rubiales regresa es más que probable que el Juez encargado de la instrucción del caso tome medidas cautelares contra él y le retire el pasaporte, por lo que no podría salir de España. Habrá que ver qué decisión toma en las próximas semanas, pero todo indica que volverá a España para defenderse de las acusaciones de corrupción que se contemplan en varios contratos en los últimos años en la Federación.