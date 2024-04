Rodríguez Uribes da a entender que suspenderán cautelarmente a Rocha

El presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), José Manuel Rodríguez Uribes, compareció este martes ante la Comisión de Educación, Formación Profesional y Deportes del Congreso para explicar las actuaciones que piensan adoptar tras la decisión del TAD de abrir expediente sancionador a Pedro Rocha. El CSD emitió un comunicado en la madrugada de este martes.

Rodríguez Uribes, que compareció ante la Comisión del Congreso a petición propia, dio a entender en su intervención que el CSD podría tomar la decisión de suspender cautelarmente a Pedro Rocha, expresidente de la Comisión Gestora y candidato único a la presidencia de la RFEF que se impuso en las votación llevada a cabo el pasado.

“Respecto a la RFEF, he venido informando en los últimos días que estamos en permanente contacto con la FIFA", explicó Uribes. "En estas conversaciones, he transmitido al organismo nuestra preocupación y nuestra determinación para adoptar todas las medidas y que no pueda volver a suceder nunca más una crisis reputacional como la que está sucediendo. El Estado de Derecho sí funciona y puede servir para castigar la corrupción", añadió con contundencia. "El interés del Gobierno es que se llegue hasta el fondo de la investigación y que se depuren responsabilidades. Tras la resolución del TAD, voy a convocar a la Comisión Directiva para tomar decisiones acorde para que no se produzcan más extralimitaciones".

El presidente del CSD añadió que "la Federación debe alejarse de comportamientos que nos avergüenzan a todos", en refrencia al reciente proceso electoral. "El fútbol español merece que sus representantes se rijan por la honradez. Firmeza dentro de la ley.” En la misma línea anucnió que peinsan aprobar "normas que sirvan para regenerar el fútbol y el deporte español en general".

Por su parte, Pedro Rocha emitió un comunicado de respuesta al que había publicado el CSD horas antes en el que insistía en su postura de ser presidente de la RFEF y negar los argumentos que se esgrimen en su contra.