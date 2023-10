Rodri: "Nos solidarizamos con ellas, pero es bastante complicado"

El segundo capitán de la selección española asegura que le es difícil opinar con conocimiento de causa sobre la falta de apoyo que reclama la selección femenina "Nosotros estamos aquí para jugar, no podemos tomar ninguna decisión y no las tomamos, no nos corresponde hacer eso", asegura el centrocampista

Rodri Hernández, segundo capitán de la Roja, ha dado su opinión sobre las últimas palabras de Aitana reclamando más apoyo. El centrocampista de la selección estuvo en El Partidazo de la COPE donde aseguró que no conoce los hechos con suficiente conocimiento de causa: "Desde luego, hemos escuchado su reivindicación sobre los cambios que reclamaban a la Federación, pero desconocemos cómo se han fraguado las cosas".

El jugador del City añadía que "todos los futbolistas estamos centrado en nuestros clubes, cada uno con su dinámica y, obviamente, nos solidarizamos con ellas, pero es bastante complicado".

En opinión de Rodri, por otra parte, hay asuntos que no les competen a ellos: "Nosotros estamos aquí para jugar, no podemos tomar ninguna decisión y no las tomamos, no nos corresponde hacer eso cuando venimos a la Selección. Por mi parte, estaría encantado de hacer una reunión entre capitanes de ambas selecciones".

El centrocampista también reconoció la dificultad de que todos los jugadores se pusieran de acuerdo. ""es muy difícil unificar los 25 criterios en un solo comunicado. Sólo lo pudimos hacer cuando todos nos juntamos en la concentración. Dijimos que había que solidarizarnos con ellas y eso hicimos".

Finalmente, Rodri lamentó que las jugadoras no hubieran tenido el reconocimiento debido: "Como deportistas nos entristece no hayan tenido el reconocimiento que se merecen después de haber sido campeonas del mundo. Ha sido un hecho histórico para el país".