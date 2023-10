Morata: "La Selección masculina ayuda mucho a la femenina, no solo son las cosas que salen"

El delantero del Atlético se ha dirigido a la prensa en la presentación del Torneo Benéfico de Golf que realiza su fundación Habla sobre la polémica del futbol femenino, de la Selección, de Simeone, de su momento de forma...

Alvaro Morata ha repasado la actualidad deportiva con la prensa en el I Torneo de golf solidario organizado por su fundación, en el que han participado otros compañeros, como Koke, Saúl, Marcos Llorente, Azpilicueta, Witsel o Hermoso.

El delantero ha querido suavizar la polémica sobre el apoyo que recibe el fútbol femenino por parte de la selección masculina tras las declaraciones de Carvajal tras el Noruega-España: "Si Aitana lo dice es porque se siente así. La Selección masculina ayuda mucho a la femenina, no solo son las cosas que salen, lo hace desde hace tiempo. Soy el capitán y el encargado de ver todas esas cosas, se llevan muchos años ayudando y si tienen alguna cosa que decirnos o en la que podemos ayudar, saben que estamos disponibles".

Morata también ha querido dejar claro su papel en la Selección Española tras su buen momento profesional: "Es la de Gavi, de Pedri, la de Lamin... y sobre todo tiene que ser la de todos los españoles, cuando la gente está con nosotros lo notamos muchísimo y los vamos a necesitar. Venimos de una transición que no ha sido fácil después de los mejores jugadores de la historia del país, pero hay motivos para confiar en el futuro. Hay jugadores como Gavi, Pedri y Ansu que tienen todo el futuro por delante y son el presente de la selección".

También ha hablado sobre la renovación de Simeone y lo que siginifica para el club: "No es una decisión que tenga que tomar yo, pero me alegro porque no hay nadie que represente mejor al Atlético de Madrid, es el entrenador perfecto para el Atlético".