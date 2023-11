De la Fuente: "Estoy orgulloso de ser español, católico y taurino"

El seleccionador español asegura que es libre para decidir lo que le gusta y exige respeto a sus creencias También destaca la fuerza del perdón y la humildad

El seleccionador español, Luis de la Fuente, es un hombre de fuertes convicciones religiosas. Siempre se ha definido como una persona muy creyente y practicante y jamás lo ha escondido. También es conocida su afición a la tauromaquia y lo vive sin prejuicios como afirma en una entrevista en el diario AS cuando le recuerdan sus aficiones y creencias.

"Estoy más que orgulloso, orgullosísimo de ser todo lo que dice (español, católico y taurino). Y como soy libre elijo lo que me gusta con todo el respeto para los demás. Sé lo que represento y sé que no puedo tener un momento débil. Y cuando lo he tenido, que me ha pasado, he tenido la humildad de pedir perdón y me gustaría que la gente también tuviera la generosidad de perdonar", afirma.

De la Fuente sorprendió yendo a rezar ante el Cristo de la Expiración, conocido como el Cachorro, de Sevilla justo antes del partido ante Escocia.