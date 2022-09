Nico Williams: "Es un gran salto en mi carrera"

El delantero del Athletic fue uno de los dos debutantes con la absoluta del partido "Estamos convencidos de que vamos a ir a Portugal a ganar”, aseguró Borja Iglesias

Nico Williams fue junto a Borja Iglesias, uno de los dos debutantes con la absoluta del partido. El delantero del Athletic se mostró muy orgulloso de haber podido jugar sus primeros minutos. “Es un salto muy grande en mi carrera. Agradezco al míster esta oportunidad. Me ha dicho que abriera el campo, que encarara el 1 contra 1, lo que hago en el Athletic”. Nico destacó el potencial de Suiza. “Es un rival duro. Sabíamos que eran peligrosos en el balón parado y no lo hemos podido contrarrestar. España no se rinde nunca y he visto que mis compañeros son muy fuertes mentalmente”.

También Borja Iglesias lamentó el resultado pero se mostró satisfecho de haber podido disputar sus primeros minutos. “Deseaba una victoria en mi debut, pero estoy contento. En la segunda parte hemos encontrado más espacios, pero ellos han arrancado fuerte y se han adelantado en el marcador. Luego se han vuelto a adelantar cuando hemos empatado. Dependemos de nosotros y es lo que buscábamos desde que empezó el torneo. Nos van estos partidos de nivel y estamos convencidos de que vamos a ir a Portugal a ganar”.

Pau Torres, por su parte, reconoció que a la selección le costó encontrarse ante Suiza. "Nos ha costado llevar el ritmo del partido en la primera parte. No estábamos rápidos en la salida y en dos acciones a balón parado han llegado sus dos goles. Hay que mejora en eso porque va a ser decisivo en el Mundial. Hay que estar más atentos que los rivales". El central se mostró ambicioso con las posibilidades de la selección. "Seguimos dependiendo de nosotros mismos. Solo pensamos en ir a Portugal a ganar y es a lo que vamos a salir".