Luis Enrique hace autocrítica tras la derrota ante Suiza

El seleccionador alabó el papel del rival y acusó las imprecisiones y los errores individuales de los suyos especialmente en la primera parte "Este partido no ha sido nada de lo que había visto esta semana"

Si algo caracteriza a Luis Enrique es la firmeza en su discurso. Tanto si las cosas salen bien como si salen mal. En Zaragoza su selección cayó derrotada por Suiza y el técnico, lejos de excusarse, defendió su planteamiento e hizo autocrítica.

“El partido empieza con la misma intención de siempre pero con un rival que presiona muy bien, que es físicamente muy fuerte y que nos ha impedido hacer nuestro fútbol”, diagnosticaba el asturiano al finalizar el encuentro, “en la primera parte hemos estado imprecisos no, lo siguiente. No recuerdo un partido con tantos errores técnicos de tantos jugadores. Nada de lo que había visto esta semana. Y ya nos fuimos al descanso por debajo en el marcador”. En el segundo tiempo, añadía, “hemos empezado mejor, más precisos, y hemos logrado empatar. Pero cuando lo hacemos, encajamos un gol de córner. Es lo que tiene el fútbol, que no deja de sorprenderte. Decían que ganar a Suiza iba a ser fácil y ya hemos visto que no hay nada fácil”.

BALÓN PARADO

Dos tantos que llegaron en acciones a balón parado, uno de los principales males de la selección española. Sin embargo, es algo que a Luis Enrique no le quita el sueño y con lo que no quiere obsesionarse: “El primero está bien defendido, el segundo se puede mejorar. Seguiremos trabajando lo mismo, hay que insistir en todos los aspectos. Claro que hay que mejorar la estrategia a balón parado. Pero tenemos el tiempo que tenemos”.

'FINAL' EN PORTUGAL

El seleccionador explicó que en el descanso dijo a sus jugadores que “este partido es un premio, poder jugarlo siendo líderes y sabiendo que el duelo clave es el próximo”.

Aunque el resultado hubiese sido diferente, el discurso de Luis Enrique sería exactamente el mismo: “Vamos a ir a Portugal a ganar”.