Luque, sobre el adiós de Ramos en la Selección: "El tiempo nos pasa factura a todos"

El abrupto adiós de Sergio Ramos a la selección absoluta sigue trayendo cola. Esta vez fue Albert Luque, director deportivo de la Roja, el que se pronunció al respecto. "El tema está aclarado por parte de Sergio Ramos y por parte de la Federación. Cualquier jugador al que le digan que no va a venir más, y más en su caso que es un ganador y un luchador... A nadie le gusta. El tiempo nos pasa factura a todos”, dijo.

Luque, presente en un acto en Terrassa donde también estaba Xavi Hernández, incidió en que el no contar más con el camero "es una decisión que tomó el seleccionador. Quiso tener una deferencia con él a la hora de llamarle y decírselo directamente. Es con el único jugador que lo ha hecho, Sergio se lo merecía”.

El defensa del PSG, que no se tomó nada bien la postura de Luis de la Fuente, encontró comprensión en el directivo, aunque Luque va en la línea de la RFEF. "Son momentos que no le gustan a nadie pero yo desde que me lo comentó el seleccionador, le apoyé en todo momento. Creo que es la mejor manera en la que se podía hacer”.

Luque reconoció que Ramos "ha sido y será el jugador con más internacionalidades de la historia" pero ya ve una nueva etapa sin él en La Roja. "Le deseo lo mejor", aseguró.