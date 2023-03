Xavi: "Estaría toda la vida en el Barça, pero hay momentos en los que no compensa ser el entrenador"

El técnico azulgrana respondió a las palabras de Joan Laporta, que ya piensa y trabaja en su continuidad. "Primero, los resultados. Después ya hablaremos de mi futuro", aseguró El entrenador culé participó en una mesa redonda que sirvió para inaugurar la ‘Casa de l’Esport’, un espacio de atención a las entidades deportivas y clubes de su ciudad natal, Terrassa

Xavi Hernández aprovechó la ‘tregua’ del calendario al FC Barcelona, que al ser eliminado de las competiciones europeas no disputará ningún compromiso intersemanal antes de la trascendental visita a San Mamés del próximo domingo (21.00 horas), para participar en una mesa redonda que sirvió para inaugurar la ‘Casa de l’Esport’, un espacio de atención a las entidades deportivas y clubes de su ciudad natal, Terrassa.

En un acto conducido por Carme Barceló y Josep Cadalso, el entrenador azulgrana respondió a las palabras de Joan Laporta, que había asegurado pocas horas antes que desea renovarle. “Yo estaría toda la vida en el Barça, es mi casa, pero dependo de los resultados”, declaró Xavi. "'Jan' es mi amigo. El Barça tiene mucha suerte de tener un presidente como él. Es muy fiable y va de cara. Esto no va de dinero ni años de contrato, sino de que quiero que el club vaya bien. El día que sienta que no convenzo a los jugadores, me iré a casa. Primero, los resultados. Después ya hablaremos de mi futuro", informó sobre su renovación.

El vallesano fue muy sincero sobre las dificultades y problemas de su cargo. "Estoy constantemente juzgado y criticado. Es duro, tengo una familia y niños pequeños. Hay muchos momentos en los que no compensa ser entrenador del Barça. Y más si eres culé como yo. Es muy duro cuando te dicen que no sirves o que no tienes personalidad. A veces no te enteras de las críticas y te llama algún amigo diciéndote que te están matando", reflexionó. "Los peores días de mi vida han sido como entrenador del Barça. En muchos casos me he hecho la pregunta de si compensa. No necesito nada a nivel económico... pero soy del Barça y quiero ayudar al club", insistió.

El debate sobre el estilo

El míster del Barça también fue muy contundente al ser cuestionado por el debate sobre el modelo: "Si alguien representa el 'ADN Barça', soy yo. Yo quiero que mi equipo tenga el balón. Tengo sudor frío cuando no es así. Pero el fútbol no es una obra de teatro, siempre hay un rival que te intenta hacer la puñeta. Nunca en mi vida traicionaría el estilo que me ha dado de comer. Si yo soy alguien en el mundo del deporte, es gracias a él". "Tienes un plan de partido, pero debes adaptarte a las circunstancias. Defender es una parte muy importante del fútbol", reivindicó.

Xavi también explicó que la intención del club azulgrana es reforzarse el próximo verano pase lo que pase en la carrera hacia la Liga y la Copa, pues en "el Barça siempre se tiene que reforzar" y "nos guste o no, esto va de rendir". "En el Barça todo hay que ser excelente. Siempre hay cambios. Dependeremos mucho del 'fair play', pero intentaremos reforzar al equipo. Estamos haciendo una reconstrucción general", justificó. El objetivo de cara al futuro inmediato es evidente: "Tenemos que ser más competitivos en Europa. El examen de la Champions y la Europa League nos ha dicho que aún no somos tan competitivos como queremos".

El preparador barcelonista celebró la situación de su equipo en la competición doméstica ahora que "ha llegado la hora de la verdad". "Todo el mundo hubiera firmado estar a nueve puntos del Madrid en el mes de marzo", dijo al respecto. "Estoy muy orgulloso de mis futbolistas. Los jugadores van entendiendo las cosas que les transmito. Y esto se disfruta mucho", finalizó.

Luque: "Xavi está haciendo un trabajo espectacular"

También intervino, en la jornada ‘Terrassa al món’, Albert Luque. El exfutbolista y actual director deportivo de la selección española bromeó con la posibilidad de fichar a su amigo. "¿Xavi de seleccionador? Si él quiere, lo podemos cerrar ahora mismo. Lo que está haciendo no es nada fácil. Coger un transatlántico como el Barça y cambiar tanto su situación en un año... Está haciendo un trabajo espectacular. Para la Federación, el Barça es un club muy importante", apuntó.

De hecho, Luque reveló que "cuando Xavi se estaba sacando el curso de entrenador, le di la oportunidad de empezar en la Federación". "Sé cómo entiende el fútbol y conozco la capacidad de liderazgo que tiene. Me intenté adelantar, pero ya tenía planes. Ojalá nos volvamos a encontrar en el futuro", destapó.

Varias personalidades del mundo del deporte egarense como Maria del Pilar Peña (jugadora de waterpolo), César Castro (nadador), Clara Barba (jugadora de hockey), Montse Alcoba (deportista en halterofilia adaptada y piragüismo) y Natàlia Escot (futbolista) completaron la mesa redonda celebrada en la rehabilitación del antiguo edificio del Ayuntamiento de Terrassa, capital catalana del deporte hasta el mes de abril de 2023.