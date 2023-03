Puerta grande o enfermería para el PSG en Múnich

Los 'rouge et bleu' están obligados a remontar ante el Bayern el 0-1 que traen del Parque de los Príncipes si no quieren añadir a su currículum otro fracaso europeo La ausencia de Neymar por lesión permitirá a Christophe Galtier alinear a un centrocampista más para dar empaque al equipo en la sala de máquinas

Se agarra el PSG a Messi y Mbappé para mantenerse con vida en la carrera por su primera Champions League, obsesión en París desde el aterrizaje de Qatar en el club. En Alemania, el conjunto francés se lo juega todo a una carta. Solo le vale ganar. Cualquier otro resultado le dejaría fuera de la competición después del 0-1 que le endosó el Bayern de Múnich en la ida. Ese día no estaba Mbappé al 100% y por eso empezó el partido en el banquillo, pero cuando saltó al campo a punto estuvo de voltear el marcador él solito después de una hora arrolladora de los bávaros. Este miércoles, cómo no, jugará de salida.

El delantero galo y Leo Messi serán las principales bazas del PSG en Alemania ante un Bayern que quiere hacer valer la mínima ventaja que trae del Parque de los Príncipes. Para ello, contará con el factor público; el de un Allianz Arena que no suele defraudar en las grandes noches europeas.

Allí no estará Neymar, baja por una lesión de tobillo que obliga al brasileño a pasar por el quirófano y perderse el resto de la temporada. A priori, debería de ser un varapalo para Christophe Galtier. Su ausencia, sin embargo, permitirá al técnico del PSG fortalecer el centro del campo alineando a un centrocampista más y liberar de tareas defensivas a sus dos estrellas de ataque.

No parece mala cosa, aunque el preparador galo opinó lo contrario ante los medios en la previa: “He leído el debate en torno a Ney. El primer desafortunado es él. Lleva 17 goles y 11 asistencias esta temporada. Cuando leo que es mucho mejor que no juegue... ¡No! Está gravemente lesionado. Siempre ha sido profesional desde que estoy en el club. Tuvo un periodo difícil después del Mundial. ¿Está el equipo mejor equilibrado? Sí, porque tenemos un centrocampista más. ¿Pero es mejor así? Tener a Ney en el equipo es una baza más para marcar goles”.

La gran duda es saber en qué estado y con qué mentalidad afrontará el duelo Achraf Hakimi después de estar tres semanas en el dique seco por problemas musculares, además de haber sido acusado de una violación que el futbolista niega con firmeza. Galtier también tiene el alta de Marquinhos, quien aunque llega algo justo acompañará a Danilo y Sergio Ramos en la línea de tres defensores parisina.

EL GIGANTE ALEMÁN, SIN MIEDO PERO CON RESPETO

En el otro lado, el Bayern asume el papel de favorito, pero sin confianzas. "Hemos desarrollado algunas ideas para hacerles daño, pero la clave será no limitarnos a defender y generar nosotros peligro", apuntó en rueda de prensa Julian Nagelsmann, entrenador de los bávaros.

El seis veces campeón de Europa llega al encuentro algo cansado después de la trabajada victoria contra el Stuttgart (1-2) del sábado. Nagelsmann no pudo rotar porque se está jugando la Bundesliga mano a mano con el Borussia de Dortmund y eso podría afectar este miércoles a sus pupilos.

El técnico, no en vano, planea alinear frente al PSG un once muy parecido al de hace cuatro días. Incluso el mismo. En él, todo hace indicar, no estará Mané. "Sadio tiene cada vez más ritmo. No creo que juegue desde el comienzo, pero no hay una decisión tomada. A pesar de todo, estamos contentos de que esté de vuelta y pueda aportar al entrar desde el banquillo", reconoció Nagelsmann, cuya principal preocupación es parar a Messi. "Tenemos que regresar rápido a nuestro campo cuando ataquemos y evitar los pases al espacio de Messi". Será puerta grande o enfermería para el PSG de Leo y Mbappé.

POSIBLES ALINEACIONES

Bayern Múnich (4-2-3-1): Sommer; Stasinic, De Light, Upamecano, Davies; Kimmich, Goretzka; Coman, Müller, Musiala; Choupo Moting.

PSG (5-3-2): Donnarumma; Achraf, Danilo, Marquinhos, Sergio Ramos, Nuno Mendes; Fabián, Vitinha, Verratti; Messi y Mbappé.

Árbitro: Daniele Orsato (Italia).

Estadio: Allianz Arena de Múnich.

Hora: 21:00.