Luis Suárez, cerca de regresar a la Selección de Uruguay

Marcelo Bielsa habría reservado al delantero del Gremio para el próximo parón de selecciones El último partido que jugó el 'pistolero' con Uruguay fue en el Mundial de Qatar

El máximo goleador de la selección uruguaya podrá incrementar sus registros, porque todo parece indicar que para las siguientes fechas de eliminatorias sudamericanas estará de vuelta Luis Suárez. El charrúa, según informan desde los medios de comunicación de Brasil y también de su propio país, estaría convocado para los partidos contra Argentina y Bolivia que se disputarán el próximo 16 y 21 de noviembre, respectivamente.

Marcelo Bielsa, actual técnico de Uruguay, decidió no contar con Luis Suárez después del Mundial de Qatar. La eliminación de la selección celeste en fase de grupos trajo consecuencias a nivel estructural y, en el caso de las posteriores listas, se optó por dar entrada a las nuevas generaciones en detrimento de las viejas glorias.

Sin embargo, el rendimiento que está teniendo el 'pistolero' en Brasil no ha pasado desapercibido por un seleccionador que está a tiempo de volver a convocarlo, debido a que Luis Suárez aún no se había planteado la opción de retirarse. "Lo que es imposible es que sea yo el que decida que el ciclo de un jugador como Luis Suárez está terminado. Yo no puedo retirar a ningún jugador de la selección", declaraba hace unos meses en rueda de prensa el entrenador argentino al ser preguntado por esta posibilidad.

Su última actuación, concretamente el partido frente a Ghana, podría considerarse un punto y aparte en su carrera como internacional en el caso de que se acabe produciendo su regreso. Cabe destacar que, desde entonces, no ha jugado ningún partido más con la Selección Uruguaya.

Marcelo Bielsa | EFE

Este cambio radical, en cuanto a la decisión del técnico, vendría provocado porque el ciclo del delantero en vez de terminarse parece haberse extendido con su club, debido a que sus cifras individuales en el Gremio (22 goles en 46 partidos) le han vuelto a colocar entre los atacantes más en forma de su país.

Los 68 goles que acumula en su cuenta particular con la selección podrían ampliarse tras conocerse que la Asociación Uruguaya de Fútbol habría decidido reservarlo para estos compromisos claves de cara a la clasificación al Mundial de México, Estados Unidos y Canadá que se jugará en 2026.

Además de Luis Suárez, Edinson Cavani también podría volver a entrar en la lista. Su papel en la Copa Libertadores con Boca Juniors es otro de los motivos que pueden hacer que Marcelo Bielsa haga marcha atrás en sus decisiones personales.