La obsesión de Marcelo Bielsa

El argentino habría rechazado ofertas en Europa y Sudamérica a la espera de una propuesta de la Premier El Everton contactó con él, pero se mostró reacio a firmar por un club a mitad de temporada

El histórico entrenador de equipos como Athletic Club o Marsella, Marcelo Bielsa, no quiere otra cosa que no sea volver a la Premier League, según apunta The Sun: ¡incluso habría rechazado ofertas de Europa y Sudamérica!

El argentino, que sigue sin un proyecto estimulante desde su salida de Leeds a principios de 2022, también habría rechazado una oferta del Everton al no querer firmar por un club a mitad de temporada.

El también ex de Lazio, Espanyol o Lille es un entrenador peculiar y sus ideas futbolísticas van en consonancia con otros grandes entrenadores como Pep Guardiola o Jorge Sampaoli, entre otros.

Así están las apuestas deportivas en la Premier League.

El Leeds, su proyecto más duradero

Bielsa se marchó del Leeds United por una dinámica especialmente negativa: en sus últimos seis partidos al frente del equipo, tan solo sumó un empate y un total de cinco derrotas, algo que provocó la desconfianza del club.

Con 81 victorias, 30 empates y 59 derrotas, el rosarino dirigió 170 encuentros, la etapa más larga de su carrera: Athletic Club (113), Argentina (74), Chile (51), Marsella (41), Newell's (16), Lille (14) y Espanyol (12) le siguen por detrás.