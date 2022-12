Luis de la Fuente: "Aún no tengo clara la primera convocatoria"

El nuevo seleccionador absoluto de España atiende a SPORT para valorar el futuro de la Selección "Veía a España con capacidad para llegar a semifinales... y también a Alemania", aseguró Luis de la Fuente

Luis de la Fuente atendió a SPORT para explicar el que será su nuevo proyecto al frente de la Selección española absoluta y para hablar, entre otros, del futuro de la Roja y de lo que ha sido este Mundial, tanto a nivel español como internacional.

Pregunta: ¿Qué es más difícil, elegir los 22 convocados entre los cientos de jugadores seleccionables, o gestionar un vestuario?

Respuesta: Mi experiencia me dice que lo más difícil de todo es la selección. La selección no consiste solo en ver los partidos y decir estos son los mejores. Hay que valorar muchas cosas. Hay que valorar estados de forma, de ánimo, dinámica en sus clubs…

También hay que valorar otros componentes: si son jugadores que suman, si aceptan bien ser suplentes. Y hay que pensar en las diferentes alternativas que hay que ofrecer durante un partido y tener posibilidades de cambiar los aspectos del desarrollo del juego si lo requiere el encuentro. Hay que tener futbolistas que equilibren todas las opciones.

P: ¿Tiene ya una posible primera convocatoria en la cabeza?

R: No. De momento, no. Quiero reflexionar con mi grupo de trabajo y quiero pensar un poco en la estructura. Me estoy haciendo una visión general, un plano general de todos los jugadores que podríamos seleccionar en una inmediatez. Y luego seguro que se irán incorporando otros futbolistas. No me preocupa por ahora la convocatoria de marzo…

P: Hablemos del Mundial. ¿Qué selección le ha sorprendido más?

R: El Mundial me ha gustado mucho. En líneas generales, se ha visto un gran nivel técnico y un gran nivel físico. Con futbolistas muy rápidos. Y me han sorprendido mucho esos planteamientos defensivos que tienen para mí mucho mérito porque se han desarrollado muy bien y esos equipos han jugado a lo que quieren jugar. Me han gustado selecciones como Marruecos y Croacia, que ya la conocíamos, pero que sigue siendo una sorpresa campeonato tras campeonato.

P: ¿Cuál ha sido su decepción?

R: Cuando empezamos el Mundial veía como favoritas a Alemania, a España, a Francia, a Inglaterra, a Argentina… De verdad que veía a España capacitada para llegar como mínimo a semifinales. Creo que España tiene que estar siempre aspirando a lo máximo.

Y que algunas de estas selecciones se quedaran por el camino demuestra que hay muchísima igualdad a nivel internacional y que a nivel de selecciones aún se han recortado más las diferencias. Esto, evidentemente, es muy bueno para el fútbol. Esto nos exige a todos a ponernos las pilas, a mejorar, a buscar caminos nuevos, explorar nuevas estrategias para dotar de más recursos a nuestros equipos porque es lo que demanda la competición internacional de alto nivel.