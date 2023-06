Joselu: "Consistía en tener fe"

El delantero explicó que "al final he estado ahí de pícaro, me ha caído el balón y ha sido gol; estaba muy confiado de que no era fuera de juego" "Hemos hecho un partidazo y hemos dominado casi toda la segunda parte"

El delantero del Espanyol Joselu Mato fue el gran protagonista de la victoria ante Italia con un gol en el último suspiro que clasificó a la selección española para la final de la Nations League.

En declaraciones a TVE, el atacante gallego explicó en que "consistía en tener fe, creo que hemos hecho un partidazo y hemos dominado casi toda la segunda parte. Faltaba que entrase un balón. Al final he estado ahí de pícaro, esperando a ver qué pasaba en el tiro de Rodri. Me ha caído ahí y ha sido gol. Estaba muy confiado de que no era fuera de juego, porque he visto salir a uno de Italia".

Recordando el gol anulado a Italia por fuera de juego, Joselu reconoció que "el fútbol tiene estas cosas. Al final si los goles no valen, no valen. Para eso está el reglamento. Creo que hemos aprovechado hasta el último momento y hemos sido merecedores de la victoria. Estoy supercontento por mi gol, porque mete a España en una final de un trofeo. Y estoy superorgulloso del trabajo del equipo"

El delantero apuntó la presión que siempre tiene que aguantar la selección española. "Se habla mucho y la prensa es muy difícil. Cuando te mides a Italia también tienes que ganar. España siempre es superfavorita. Creo que hemos hecho un partido muy completo y somos justos vencedores".

Preguntado por su posible fichaje por el Real Madrid, se limitó a decir que "disfruto mucho de estar aquí y es un día para hacerlo. Tengo aquí a toda mi familia y quiero disfrutar a tope".