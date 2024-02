Lamine: "El día que debuté se me taponaron los oídos"

Lamine Yamal reveló la anécdota que vivió cuando debutó con el primer equipo del FC Barcelona ante el Betis cuando solo tenía 15 años. En una entrevista a la UEFA, el canterano explica qué le ocurrió justo en el momento de pisar el césped del Camp Nou relevando a Gavi.

Lamine relata cómo "salí a calentar cuando entré en el campo se me taponaron los oídos, no escuchaba nada, fue como un minuto, pero en mis piernas me pareció como una hora".

El delantero apenas jugó siete minutos, pero admitió que la tensión lo llevó a "acabar muy cansado. Salí al parking donde había mi madre y todos estaban muy contentos. Al día siguiente entrenaba otra vez con el primer equipo. Fue un día de mucha felicidad porque el día siguiente volvía entrenar”.

Su rol en la caseta ha ido evolucionando en pocos meses: “Cuando debuté era como un niño en el vestuario, no era tan importante, ahora tengo más confianza con los compañeros, se me tiene más en cuenta. Ha cambiado un poco, pero con el entrenador es lo mismo, es una relación de respeto”.

El consejo que ha recibido y más sigue es el de intentar "ser feliz, que piense que cuando estás mal, siempre hay algo peor y que sobre todo tenga respeto a la gente, que nunca eres ni mejor peor que otro. Ser una persona como otra".

Lamine Yamal, en el día de su debut contra el Betis / EFE

Lamine entiende que es un privilegiado porque “todos los niños que están en el fútbol sueñan con estar en el primer equipo, muchos técnicos me han dado confianza. Pero no es lo mismo dártela con 12 años que cuando tienes 15 para debutar en el Camp Nou ante todo el mundo”.

La importancia de Xavi

Sus palabras hacia Xavi Hernández solo pueden ser de elogios y siempre "le agradeceré porque no cualquier te hace debutar con 15 años y esta temporada me ha dado minutos en todos los partidos que he podido jugar”. Del egarense añadió que “me dijo que disfrutara que hiciera lo mismo que en los entrenamientos y saldría bien. Que saliera a jugar, a divertirme”.

De su relación con el vestuario matizó que “hay que saber medir cuando puedes bromear y cuando no. Ahora puedo, me gustan las bromas, que me las hagan y devolverlas. Me gustan las bromas, todo el día hacemos, muy buen rollo”.

Lamine también comentó que la Champions League le ha impactado especialmente. “En la Liga hay partidos en los que puedes salir más tranquilos, ver como va más el partido, pero en la Champions, la intensidad es desde el minuto cero. Cualquiera te puede ganar y hacer de todo”.

En cuanto a la diferencia entre dar pases de gol o anotar, dijo que “cuando das asistencias tienes una felicidad por ayudar al equipo, al compañero y cuando marcas es un sentimiento de satisfacción, se relaja más todo el cuerpo y ese una sensación que no puedes describir".