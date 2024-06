Emre Can: "Me decepcionó que Nagelsmann no me llamara"

Emre Can, centrocampista de Alemania, reconoció este domingo en rueda de prensa que le decepcionó no ser llamado para la primera convocatoria de su selección por su entrenador Julian Nagelsmann, que, sin embargo, tras la salida de Aleksandar Pavlocic por una amigdalitis, sí que contó con el jugador del Borussia Dortmund.

Can, finalmente, incluso participó unos minutos en el exitoso estreno de Alemania, que ganó 5-1 a Escocia con un tanto, el último, obra del medio germano. Un par de días después del choque del combinado germano, analizó sus sensaciones después de conocer que su ausencia en la citación de Nagelsmann y narró cómo recibió la noticia de que finalmente disputaría la Eurocopa.

"Me decepcionó que Julián Nagelsmann no me llamara. No llevo mucho aquí, pero estoy agradecido. No digo que quiera estar en el once titular el miércoles, pero mi mentalidad siempre ha sido la de querer jugar, y por eso he llegado hasta aquí. Haré lo mejor para el equipo”, destacó.

“El miércoles estuve en Dortmund con mi mujer, sólo queríamos desayunar. Entonces recibí una llamada de Julián. Dije que sí de inmediato, que estaba dispuesto. No hice nada durante diez días, pero aun así estuve listo de inmediato. Sinceramente, no esperaba que me sustituyeran el viernes. Es una historia de locura, y luego yo también marco un gol. Eso no sucede tan a menudo. Es indescriptible. Mi esposa estaba muy feliz, a pesar de que su cumpleaños era el sábado. En realidad estaríamos en España, pero ahora las cosas han sido diferentes. El apoyo de mi familia y amigos significa todo para mí. Sin ella no sería nada”, dijo.

Preguntado por si se siente como alguno de los jugadores de la selección danesa que ganó la Eurocopa de 1992 y que estaban de vacaciones cuando se enteraron de que su selección iba a sustituir a Yugoslavia, reconoció que no conocía esa historia y dijo que "definitivamente es similar".

"Después de perder la final de la Liga de Campeones, las cosas no fueron fáciles en mi cabeza. Entonces no pensé en el fútbol y eso fue bueno para mí. Me sentí muy bien en los entrenamientos y en el partido. Y ayer también me sentí bien después de una sesión muy dura", apuntó.

“Fue un golpe durísimo no ganar el partido contra el Real Madrid. Nos lo merecíamos, pero así es el fútbol. No puedo decir específicamente cuántos días pasaron antes de que pudiera volver a sonreír. Todos queríamos esto con todas nuestras fuerzas, pero desafortunadamente no funcionó”, indicó.

Emre Can manifestó que, después de una carrera en la selección alemana que comenzó en 2008 cuando participaba en la categoría de menores de catorce años y en la que siempre estaba presente cuando estaba en forma, siempre creyó que volvería con Alemania pese a no contar para Nagelsmann desde que accedió al cargo para sustituir a Hansi Flick.

Nagelsmann hablói en rueda de prensa sobre Emre Can / PERFORM

“El partido contra Perú fue en marzo de 2023; luego contra Bélgica, donde hice dos muy buenas apariciones internacionales. Pensé que las cosas me iban bien en la selección. Tuve muchos minutos. Luego llegó Julian con otras ideas. Y ya no me desempeñé tan bien en el Dortmund, donde jugué una mejor segunda mitad de la temporada. Eso fue importante para mí. Lo he dicho muchas veces, estoy muy agradecido de estar aquí”.

También habló sobre el ambiente que hay en la selección alemana y declaró que hay "muy buena energía" después de dos semanas de concentración marcadas "por el buen ambiente" entre todos los compañeros de la 'Mannschaft': "El equipo siempre es lo primero por encima de todo, así queremos vivir. En el fútbol siempre tiene que darse el caso de que quieras jugar. Y cuando no jugamos, estamos ahí para el equipo”.

Sobre el siguiente partido que tiene que disputar Alemania frente a Hungría, afirmó que "lamentablemente" no puede decir mucho del conjunto magiar porque no vio el partido que disputó este sábado frente a Suiza. "Pero Hungría siempre es un rival difícil. Esta noche tendremos una reunión al respecto. Si vamos con la energía del primer partido, será difícil ganarnos. Si ponemos nuestra calidad en el campo, podemos ganarle a cualquiera”.