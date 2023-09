Víctor Francos: "Si no se presentan las jugadoras, el Gobierno debe aplicar la ley"

El presidente del Consejo Superior de Deportes afirma que "siento decirlo así, pero debemos hacer lo que tenemos que hacer" Las jugadoras se exponen a perder la ficha federativa y a una multa si no acuden con la Selección

Las jugadoras de la Selección española deberán, por ley, acudir a la convocatoria de Montse Tomé. Después de que las futbolistas indicaran en un comunicado no querer acudir por "motivos justificados", el presidente del Consejo Superior de Deportes, Víctor Franco, ha confirmado que "si no se presentan las jugadoras, el Gobierno debe aplicar la ley". Lo ha asegurado en El Larguero de la Cadena SER, donde ha precisado que "siento decirlo así, pero debemos hacer lo que tenemos que hacer". La ley no es otra que la del deporte y no cumplirla significan sanciones importantes.

Sin embargo, la idea del CSD no es la de sancionar a las jugadoras: "Que no lo vamos a hacer, que somos un país serio. No va a pasar. Pido a la RFEF que hagan los cambios profundos y estructurales que prometió”.

Las jugadoras se aferraban al artículo de la FIFA que indica que las jugadoras no están obligadas a acudir a la Selección si no han sido previamente avisadas con 15 días de antelación. Sin embargo, prevalece la ley del deporte española, que obliga a las jugadoras a ir a la selección y considera un delito muy grave no hacerlo.

Las infracciones graves de la Ley se sancionan con una multa de entre 3.000 y 30.000 euros. Además de la multa, a las jugadoras que no jueguen les pueden suspender la licencia federativa durante 2 y 15 años.

Para el Barça significaría quedarse sin 8 jugadoras durante mucho tiempo, por ejemplo, mientras que el Real Madrid perdería a 5. Un grave problema que solo se puede evitar si las futbolistas cumplen con la llamada de Montse Tomé.