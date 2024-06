Joao Félix lo tiene claro: solo Barça

Joao Félix sigue siendo futbolista del Atlético, club con el que, de hecho, rompió de forma evidente el pasado verano para acabar cedido en el Barça. El portugués era, desde hace mucho tiempo, uno de los objetos de deseo del presidente, Joan Laporta, que acabó cerrando la operación con su agente, Jorge Mendes, obviando las dudas del técnico, Xavi. Pese a todo, el rendimiento del luso, teniendo en cuenta su condición de suplente habitual, ha sido bueno.

Será Hansi Flick quien tenga la responsabilidad de obtener mayor beneficio del futbolista, que completó la temporada con diez goles y seis asistencias y la sensación de que tiene talento para aburrir y que nadie ha sabido aún extraerlo hasta convertir al jugador en una estrella mundial inequívoca. Queda mucho, pero Joao Félix, si sigue la próxima campaña de blaugrana, lo hará con la ventaja de saber que el técnico cuenta con él. Hay quorum entre el alemán y la dirección deportiva en ese sentido.

Club y entrenador están de acuerdo, por lo que, de las cuatro partes, la mitad reman a su favor. No lo hacen solos porque el internacional luso también apuesta por seguir en Barcelona y la única pata que falta, la del Atlético, club que posee sus derechos federativos, está por la labor de cerrar una nueva cesión. Así, todos los actores implicados en la operación consideran que la mejor opción es repetir la fórmula usada esta campaña. Desde el Barça consideran que Xavi no supo aprovechar su potencial y esperan que Flick sepa hacerlo.

Además, desde el club blaugrana valoran mucho la voluntad del jugador de seguir de blaugrana. Y es que Joao Félix ha rechazado una suculenta oferta llegada desde Arabia Saudí. No está dispuesto a abandonar, a sus 24 años, la elite del fútbol. De hecho, ni siquiera ha aceptado la posbilidad de marcharse cedido al Benfica, propuesta que el Atlético tiene encima de la mesa, pero que ha encontrado la oposición directa del delantero. El luso ha trasladado a la entidad colchonera que solo quiere jugar en el Barça.

Joao Félix protagonizó una acción espectacular contra el Rayo Vallecano / Valentí Enrich

Ante esta postura, los madrileños no tienen más remedio que encontrar la manera de satisfacer su deseo e intentar minimizar los daños. Es por ello que el Atlético ha acabado aceptando una nueva cesión y el acuerdo es total. No habrá opción de compra para la entidad culé y todo está a expensas de lograr las condiciones económicas para cerrar la operación, que depende del límite salarial. Todos tienen muy claro que, ante tales circunstancias, el préstamo no podrá oficializarse de forma rápida, pero tampoco existen dudas de que acabará concretándose.

Simeone, encantado

El jugador no tiene prisa y está dispuesto a esperar hasta que se den las condiciones para seguir jugando en el Barça, aunque ello le suponga que, durante la pretemporada, se ejercite en solitario y lejos del día a día que imponga Diego Simeone en el conjunto colchonero. Todas las partes tienen también el compromiso del entrenador argentino, que acepta liberar a Joao Félix para que trabaje individualmente a la espera de poder cerrar una nueva cesión.