La Federación tiene la ley de su parte para convocar a las jugadoras

Las futbolistas de la selección se aferran en su comunicado a un artículo de la FIFA, pero que solo vale para las tres jugadoras que actúan en el extranjero La Ley del Deporte español prevalece sobre la de la FIFA y las internacionales se pueden quedar sin su licencia si no se presentan a la concentración

Las jugadoras de la selección española han lanzado este lunes por la noche un comunicado reiterando su "firme voluntad de no ser convocadas por motivos justificados". Sin embargo, la Federación tiene la ley de su parte y las citadas que juegan en España están sometidas al ordenamiento nacional.

Las internacionales señalan en su nota que "la convocatoria no se ha hecho en tiempo y forma de conformidad con el artículo 3.2 del Anexo I del Reglamento sobre el Estatuto y Transferencia de Jugadores de la FIFA, por lo que entendemos que la RFEF no se encuentra en disposición de exigirnos de acudir a la misma".

Esta norma de la FIFA dice que las internacionales debían ser avisadas con 15 días de antelación, un requisito que la RFEF no cumplió al estar en el proceso de destitución de Jorge Vilda. No obstante, este artículo de la FIFA es de rango inferior a la de la ley española, por lo que las jugadoras que actúan en equipos españoles seguirían cometiendo una infracción en caso de no presentarse.

Un mínimo de dos años sin jugar

Cabe recordar que las infracciones graves de la Ley se sancionan con una multa de entre 3.000 y 30.000 euros. Además de la multa, a las jugadoras que no jueguen les pueden suspender la licencia federativa durante 2 y 15 años.

Para el Barça significaría quedarse sin 8 jugadoras durante mucho tiempo, por ejemplo, mientras que el Real Madrid perdería a 5. Un grave problema que solo se puede evitar si las futbolistas cumplen con la llamada de Montse Tomé.

Tres excepciones

Las tres futbolistas que sí pueden acogerse a la FIFA son las que militan en clubs extranjeros: Esther González (NY Gotham), Laia Alexandri (Manchester City) y Lucía García (Manchester United).

La Federación siempre cumple con este trámite, pero los días tumultuosos en la Federación evitaron llevarlo a cabo. Se considera como un formalismo y una deferencia para los clubs para saber las futbolistas que están en la prelista y así poder planificar los días que no contarían con ellas.