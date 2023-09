Víctor Francos, presidente del CSD: "Los cambios en la RFEF ya han empezado"

"Queremos que haya nuevo presidente como máximo en el primer trimestre de 2024 y vamos a intentar, a través de la orden electoral, democratizar al máximo el sistema de elección, dándole más transparencia", afirma Francos "El principal compromiso y preocupación del Gobierno es el Mundial 2030. Sigo pensando que sin duda tenemos la mejor candidatura", asegura el catalán

Víctor Francos, presidente del CSD, está gestionando los coletazos del caso Rubiales y trabaja en una nueva redacción de la orden ministerial que regula las elecciones a la Federación Española de Fútbol además de intentar fortalecer la candidatura ibérica para el Mundial 2030. Francos lo explica en una entrevista al diario as.

Sobre el caso Rubiales, asegura que no había otra salida que su dimisión: "En el CSD más que satisfacción hay convicción de que ha hecho lo que había que hacer. No había otra salida para esta situación. No tiendo a sentirme alegre por los males ajenos. No le quiero el mal a nadie, pero a Luis Rubiales no le quedaba otra que dimitir y abrir un nuevo tiempo en el fútbol. Él ha mantenido una línea muy clara desde el primer momento. El Gobierno ya ha dicho que es una línea no compartida. Nada me indica que vaya a cambiar su postura. Tiene una línea de defensa, así lo deja claro en su comunicado".

El presidente del CSD querría que hubiera nuevo presidente lo antes posible: "Sería perfecto, si se puede hacer jurídicamente una única asamblea en el primer trimestre de 2024. El Gobierno considera que procrastinar este tema no nos lleva a nada, ni intentar alargar la agonía del cambio que necesita el fútbol español. La postura no la puedo decir más clara. Si hubiera un compromiso de la gestora de convocar y poder hacer la Asamblea Ordinaria en el primer trimestre de 2024 y legalmente ese instrumento fuera posible, que lo estamos estudiando, no tendríamos ningún inconveniente. Pero, repito, debe ser en el primer trimestre de 2024".

Francos no tiene un perfil definido para el nuevo presidente: "Lo tendrán que decidir los electores de la Asamblea y los que dan el voto a los asambleístas. Vamos a intentar, a través de la orden electoral, democratizar al máximo el sistema de elección, darle más transparencia y apertura. Lo que queremos, sobre todo, es que se garantice el cambio efectivo al que se ha comprometido el conjunto del fútbol español. Debe producirse lo más pronto posible".

Francos asegura por otra parte que el proceso del TAD que podría inhabilitar a Rubiales sigue su proceso: "El TAD tiene que resolver sobre el fondo del asunto. También debe resolver sobre la solicitud de suspensión. Aunque es verdad que esta última ha perdido sentido, no se puede suspender a un dimitido. Pero, en ningún caso, el fondo del asunto ha decaído y continuará. El TAD tendrá que decidir cómo la considera, si habrá sanción o no, y cuál. Es un proceso que por voluntad del TAD ya ha dejado de estar en manos del Gobierno y está en las suyas".

El presidente del CSD desmiente por otra parte que el organismo que preside hubiera protegido a Rubiales de otras situaciones controvertidas: "No es cierto. Son opiniones interesadas. Si se hace un estudio pormenorizado de esas causas, están todas judicializadas. Son los jueces los que están determinando las investigaciones, los posibles hechos y las consecuencias de estos. No entiendo cómo se puede decir que los casos que están en los juzgados de lo penal están protegidos por el Gobierno. Pues no. Hay que intentar no generar un campo de batalla en el seno del CSD".

Por otra parte, adelanta que se están preparando cambios: "Estamos en un proceso de estudio e, incluso, de redacción. Esta mañana (por ayer martes) ya hemos tenido una reunión al respecto. Me permitirá que la demos a conocer cuando la tengamos muy segura jurídicamente. Hay cosas que el fútbol español debe empezar a debatir. Una es cómo vamos a estructurar el voto por correo para las elecciones y otras cosas tan de sentido común que si no se debaten sería una irresponsabilidad por parte del Gobierno".

Los jugadores también han solicitado cambios estructurales: "No he tenido la posibilidad de hablar con las internacionales por preservar para ellas la posibilidad de hablar con la RFEF, que es quien tiene la obligación de atender sus requerimientos. Cambios profundos ha habido. El presidente de la Federación ha dimitido, el seleccionador femenino ha sido destituido. Cambios ha habido. Si son o no suficientes está dentro de las conversaciones con las jugadoras. Confío, porque daríamos muy mala imagen y no sería justo para ellas, que son unas campeonas, en que se produzca una convocatoria que nos lleve a que las jugadoras nos clasifiquen para los JJ OO".

El CSD quiere que haya todavía más en un momento muy importante para el futuro del fútbol espaol: "Al CSD le faltan más cambios. Quiero un compromiso y un calendario por parte de la Gestora. Quiero claridad en que los periodos y los plazos van a ser cortos. Y quiero absoluta contundencia en que ese compromiso se va a cumplir. No sé qué plan tiene la Gestora, solo sé que la postura del Gobierno es que alargar esta situación no es bueno. Lo que sé es que los cambios estructurales han empezado, pero no han acabado. El principal compromiso y preocupación del Gobierno es el Mundial 2030".

Francos cree que a pesar de lo sucedido no peligra la candidatura para el Mundial de 2030: "He mantenido alguna conversación con el equipo de Infantino (presidente de FIFA). Ahora vamos a intentar agendar, a la máxima brevedad posible, con él una reunión a la que acudiremos el ministro Iceta y yo. La idea que tenemos es que las personas de la RFEF y del CSD que están trabajando en la candidatura puedan tener contactos de máximo nivel con el conjunto de federaciones internacionales para generar tranquilidad y certeza. Sigo pensando que sin duda tenemos la mejor candidatura. Y sigo pensando que el conjunto de las federaciones piensan que la nuestra es la mejor".