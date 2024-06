Paulí se despide del Barça: "Lo he disfrutado, he vivido un sueño"

El Barça vive desde este pasado domingo, unas horas, días, y veremos si semanas, de cambios. Tras caer estrepitosamente por un contundente 3-0 en las semifinales del playoff de la ACB ante el Real Madrid, Juan Carlos Navarro dejó claro que el equipo sufrirá una transformación, tras no haber cumplido los objetivos.

La baja de Nikola Kalinic será la primera. Acaba contrato el 30 de junio y su futuro pasa por un regreso a Serbia, de la mano de Estrella Roja. El rendimiento del jugador ha estado muy por debajo de lo esperado este último mes y medio, y su actitud no ha gustado. De hecho, Roger Grimau ni lo convocó para el tercer clásico de semifinales. "Lo dije en diciembre, no me ha gustado la actitud de algunos jugadores, y una decisión técnica ha sido de Nikola Kalinic no estuviese en pista. Llevaba un tiempo sin estar bien en cancha, y ha sido una decisión técnica, pero también hay otros jugadores", comentó el General Manager tras confirmarse que el Barça cerraba la temporada en blanco.

Otros casos a resolver

Hay varias incógnitas sobre la mesa, como las situaciones de Rokas Jokubaitis, Oscar Da Silva, James Nnaji o Ricky Rubio, que quiere tomarse unos días de reflexión para ver que decide hacer con su carrera. Pero junto a Kalinic, otra baja confirmada para la próxima temporada es la de Oriol Paulí, que, según ha podido saber SPORT, no continuará en el Barça la próxima campaña.

Oriol Paulí, en un duelo de esta temporada ante Breogán / Dani Barbeito

Posible llegada a Girona

El alero gerundense acaba contrato el 30 de junio, y su carrera seguirá lejos del Palau. Según apunta el periodista Xavi Ballesteros, el jugador de 30 años tiene varias ofertas, entre las que destaca una importante del Bàsquet Girona, un destino en el que encajaría perfectamente, y en el que podría volver a ser importante en pista.

Su balance estas dos temporadas

Y es que, llegado a la disciplina azulgrana en 2022, la etapa de Oriol Paulí se cierra con poco protagonismo del jugador en cancha. En su primera temporada, y con el roster más escaso de cupos, Sarunas Jasikevicius le dio 28 partidos en ACB, una cifra que se ha reducido hasta los 17 esta campaña por parte de un Roger Grimau que ha contado con una plantilla más amplia en cuanto a jugadores españoles.

Oriol Paulí cierra una etapa de dos temporadas en el Barça / EFE

Las palabras de Paulí a SPORT

Tras cerrar la temporada, Oriol Paulí atendió amablemente a SPORT para hacer balance de la temporada, y su discurso sonó a despedida, pero también a gratitud por todo lo vivido estos dos cursos como azulgrana: "Hasta el momento, he estado centrado en terminar la ACB y en ayudar al equipo. No hemos querido hablar de esto, todo el mundo sabe lo que quiero a este club, esté aquí o no, voy a seguir siendo del Barça toda mi vida porque así lo he vivido desde muy pequeño. Sea lo que sea, lo he disfrutado, he vivido un sueño que a mucha gente le gustaría haber vivido, y sea lo que sea, cabeza alta y a seguir. Al final, todos queremos jugar, pero a la vez, estar en un equipo como el Barça es muy bueno para mí. Miraré que es lo mejor para mi futuro", nos comentó.

Se marcha con la ACB de 2023

Por lo tanto, Oriol Paulí se marchará del Barça con una Liga ACB bajo sus brazos, conseguida la temporada pasada. Una pérdida sensible para el vestuario, de uno de los jugadores más comprometidos con el equipo, y sin ninguna duda, de los más 'jodidos' tras la eliminación del playoff ACB.